Ангелина Калинина – Лючия Бронцетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 48) начнет выступления на хардовом турнире WTA 250 в Хобарте, Австралия.

В 1-м раунде украинка сыграет против лаки-лузера Лючии Бронцетти (Италия, WTA 78). Поединок начнется 4-м запуском на корте West Court после игры Грачева – Линетт. Ориентировочное время начала игры – 07:00 по Киеву.

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.

Победительница противостояния в 1/8 финала сыграет против победительницы матча Нурия Парризас Диас – Элизе Мертенс.

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