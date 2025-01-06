Ангелина Калинина – Лючия Бронцетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Хобарте 7 января в 07:00
7 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 48) начнет выступления на хардовом турнире WTA 250 в Хобарте, Австралия.
В 1-м раунде украинка сыграет против лаки-лузера Лючии Бронцетти (Италия, WTA 78). Поединок начнется 4-м запуском на корте West Court после игры Грачева – Линетт. Ориентировочное время начала игры – 07:00 по Киеву.
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Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.
Победительница противостояния в 1/8 финала сыграет против победительницы матча Нурия Парризас Диас – Элизе Мертенс.
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