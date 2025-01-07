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  4. Калинина отказалась играть на последнем турнире перед Australian Open 2025
WTA
07 января 2025, 06:55 |
603
0

Калинина отказалась играть на последнем турнире перед Australian Open 2025

Ангелина не выступит на соревнованиях WTA 250 в Хобарте

07 января 2025, 06:55 |
603
0
Калинина отказалась играть на последнем турнире перед Australian Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 48) не сыграет на хардовом турнире WTA 250 в Хобарте, Австралия.

7 января украинка должна была выйти на матч 1/16 финала против лаки-лузера Лючии Бронцетти (Италия, WTA 78). Однако поединок не состоится.

Причина отказа Ангелины пока что неизвестна. На прошлой неделе 27-летняя украинка добралась до полуфинал пятисотника в Брисбене.

Бронцетти на старте соревнований сыграет против еще одного лаки-лузера – Ренаты Сарасуа (Мексика, WTA 76). На кортах Хобарта Украину продолжит представлять Даяна Ястремская, которая ранее переиграла в своем стартовом матче Кэти Волынец.

Турнир в Хобарте проходит с 6 по 11 января. На следующей неделе стартует первый мейджор сезона – Australian Open 2025.

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Ангелина Калинина WTA Хобарт Лючия Бронцетти Рената Сарасуа Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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