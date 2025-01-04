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  4. Арсенал упустил победу против Брайтона. Зинченко отсидел в запасе
Англия
04 января 2025, 21:29 |
423
6

Арсенал упустил победу против Брайтона. Зинченко отсидел в запасе

«Канониры» сыграли вничью с «Брайтоном»

04 января 2025, 21:29 |
423
6
Арсенал упустил победу против Брайтона. Зинченко отсидел в запасе
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайтон – Арсенал

В субботу, 4 января, прошел матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Брайтон» и «Арсенал».

Игра прошла в Брайтоне на стадионе «Амекс». Матч завершился вничью 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Арсенал» открыл счет в матче – на 16-й минуте забил Итан Нванери. Хозяева нашли в себе силы отыграться на 61-й минуте, точный удар на счету Жуана Педро. Больше голов в матче команды не забивали.

Украинский фулбек «Арсенала» Александр Зинченко провел весь поединок на скамейке запасных.

АПЛ. 20-й тур, 4 января.

Брайтон – Арсенал – 1:1
Голы: Жуана Педро, 61 – Нванери, 16.

Брайтон – Вербрюгген, Эступиньян, Игор Жулио (Уэбстер, 66), ван Хекке, Велтман, Айяри, Балеба, Аденгра (Митома, 62), О`Райли (Рюттер, 46), Груда (Минте, 46), Жоао Педро.

Арсенал – Райя, Калафьори, Габриэл, Салиба, Парти, Мерино, Жоржиньо (Эдегор, 64), Райс, Троссард, Нванери (Мартинелли, 46), Габриэл Жезус.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 6
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Vovan78
З такою грою Арсеналу не бачити чемпіонства як і в минулому році. Це повний безлад на полі. Як сильно позначається відсутність Сака і Хаверца на полі. Команда ні чого не демонструє в нападі, один хаос. Ще минулого року Арсеналу не вистачало хорошого нападника, так вони його і не купили, а Жезус ще рпз доводить, що він гравець не стабільний. В одному матчі зробить хеттрик, а поті в десяти просто бігає по полю. Переглядом сьогоднішнього невиразногоматчу у виконанні Арсеналу тільки зіпсував собі найстрій.
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Sashko57
Неужели самим футболистам Арсенала нравится так играть? Всю игру бестолково "контролировать" мяч на своей половине, а после пропущенного гола рвать ж..пу и не смочь даже толком ударить в створ ворот соперника. Кому нужен такой контроль, смотрите на табло чаще и в турнирку. 
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avk2307
У Брайтона был шанс и победить, как и у Арсенала. Сака все таки важен.Но и у Ливерпуля матч против МЮ
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0
PUMA
Вот что бывает когда "звезду" АПЛ в запасе оставляешь 
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