Арсенал упустил победу против Брайтона. Зинченко отсидел в запасе
«Канониры» сыграли вничью с «Брайтоном»
В субботу, 4 января, прошел матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Брайтон» и «Арсенал».
Игра прошла в Брайтоне на стадионе «Амекс». Матч завершился вничью 1:1.
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«Арсенал» открыл счет в матче – на 16-й минуте забил Итан Нванери. Хозяева нашли в себе силы отыграться на 61-й минуте, точный удар на счету Жуана Педро. Больше голов в матче команды не забивали.
Украинский фулбек «Арсенала» Александр Зинченко провел весь поединок на скамейке запасных.
АПЛ. 20-й тур, 4 января.
Брайтон – Арсенал – 1:1
Голы: Жуана Педро, 61 – Нванери, 16.
Брайтон – Вербрюгген, Эступиньян, Игор Жулио (Уэбстер, 66), ван Хекке, Велтман, Айяри, Балеба, Аденгра (Митома, 62), О`Райли (Рюттер, 46), Груда (Минте, 46), Жоао Педро.
Арсенал – Райя, Калафьори, Габриэл, Салиба, Парти, Мерино, Жоржиньо (Эдегор, 64), Райс, Троссард, Нванери (Мартинелли, 46), Габриэл Жезус.
Sharing the points in Brighton.— Arsenal (@Arsenal) January 4, 2025
A chance to turn the page quickly on Tuesday. pic.twitter.com/OvxH20cvqa
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