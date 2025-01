Арсенал упустил победу против Брайтона. Зинченко отсидел в запасе

В субботу, 4 января, прошел матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Брайтон» и «Арсенал».

Игра прошла в Брайтоне на стадионе «Амекс». Матч завершился вничью 1:1.

«Арсенал» открыл счет в матче – на 16-й минуте забил Итан Нванери. Хозяева нашли в себе силы отыграться на 61-й минуте, точный удар на счету Жуана Педро. Больше голов в матче команды не забивали.

Украинский фулбек «Арсенала» Александр Зинченко провел весь поединок на скамейке запасных.

АПЛ. 20-й тур, 4 января.

Брайтон – Арсенал – 1:1

Голы: Жуана Педро, 61 – Нванери, 16.

Брайтон – Вербрюгген, Эступиньян, Игор Жулио (Уэбстер, 66), ван Хекке, Велтман, Айяри, Балеба, Аденгра (Митома, 62), О`Райли (Рюттер, 46), Груда (Минте, 46), Жоао Педро.



Арсенал – Райя, Калафьори, Габриэл, Салиба, Парти, Мерино, Жоржиньо (Эдегор, 64), Райс, Троссард, Нванери (Мартинелли, 46), Габриэл Жезус.

