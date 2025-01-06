Чемпион Европы. Будущий тренер Реала запросил первое усиление

Коуч леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо, который должен возгласить мадридский «Реал» в следующем сезоне, запросил первое усиление у испанского гранда, сообщает Fichajes.

По информации источника, им должен стать 25-летний опорный полузащитник «Реал Сосьедад» Мартин Субименди. Испанский футболист высоко ценится Хаби, который хочет видеть его своим первым трансфером на Бернабеу.

В текущем сезоне Мартин Субименди провел 21 матч на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что «Реалу» предложили бесплатный трансфер одного из лучших защитников мира.