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Испания
06 января 2025, 19:59 | Обновлено 06 января 2025, 20:05
565
0

Чемпион Европы. Будущий тренер Реала запросил первое усиление

Хаби Алонсо в Мадрид приедет не один

06 января 2025, 19:59 | Обновлено 06 января 2025, 20:05
565
0
Чемпион Европы. Будущий тренер Реала запросил первое усиление
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Коуч леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо, который должен возгласить мадридский «Реал» в следующем сезоне, запросил первое усиление у испанского гранда, сообщает Fichajes.

По информации источника, им должен стать 25-летний опорный полузащитник «Реал Сосьедад» Мартин Субименди. Испанский футболист высоко ценится Хаби, который хочет видеть его своим первым трансфером на Бернабеу.

В текущем сезоне Мартин Субименди провел 21 матч на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что «Реалу» предложили бесплатный трансфер одного из лучших защитников мира.

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Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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