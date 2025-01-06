Бесплатный трансфер. Реалу предложили одного из лучших защитников

Агенты нидерландского защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка предложили мадридскому «Реалу» подписать их клиента, сообщает Relevo.

По информации источника, в Мадриде отказались от подписания 33-летнего футболиста, потому Вирджил, вероятно, подпишет новый контракт с «красными». Действующее соглашение с «Ливерпулем» действует до лета 2025 года.

В «Реале» уверены в тех игроках линии обороны, которые есть сейчас в распоряжении Карло Анчелотти, хоть в 2025 или 2026 году планируют подписать еще одного центрального защитника.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» попросил игрока искать новый клуб.