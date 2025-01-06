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Испания
06 января 2025, 17:50 | Обновлено 06 января 2025, 17:54
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0

Бесплатный трансфер. Реалу предложили одного из лучших защитников

Агенты Вирджила ван Дейка предложили мадридцам своего игрока, но в Испании отказались

06 января 2025, 17:50 | Обновлено 06 января 2025, 17:54
520
0
Бесплатный трансфер. Реалу предложили одного из лучших защитников
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Агенты нидерландского защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка предложили мадридскому «Реалу» подписать их клиента, сообщает Relevo.

По информации источника, в Мадриде отказались от подписания 33-летнего футболиста, потому Вирджил, вероятно, подпишет новый контракт с «красными». Действующее соглашение с «Ливерпулем» действует до лета 2025 года.

В «Реале» уверены в тех игроках линии обороны, которые есть сейчас в распоряжении Карло Анчелотти, хоть в 2025 или 2026 году планируют подписать еще одного центрального защитника.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» попросил игрока искать новый клуб.

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Данііл Киріяка Источник: Relevo
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