Не входит в планы Анчелотти. Реал попросил игрока искать новый клуб
Хесус Вальехо с высокой вероятностью покинет Мадрид во время трансферного окна
Защитник мадридского «Реала» Хесус Вальехо покинет клуб во время зимнего трансферного окна.
Испанский футболист больше не входит в планы главного тренера Карло Анчелотти и не сможет рассчитывать на игровое время. Руководство «сливочных» сообщило Хесусу о своем окончательном решении и попросило игрока заняться поисками нового клуба.
Вальехо в этом сезоне только один раз появился на футбольном поле – сыграл 11 минут в поединке чемпионата против «Алавеса», который состоялся 24 сентября. В последние годы Хесус трижды был арендован «Гранадой», однако не сумел впечатлить клуб из Сегунды.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» может покинуть еще один защитник – Рауль Асенсио собирается уйти в аренду, чтобы получить больше игровой практики.
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