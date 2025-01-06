Не входит в планы Анчелотти. Реал попросил игрока искать новый клуб

Защитник мадридского «Реала» Хесус Вальехо покинет клуб во время зимнего трансферного окна.

Испанский футболист больше не входит в планы главного тренера Карло Анчелотти и не сможет рассчитывать на игровое время. Руководство «сливочных» сообщило Хесусу о своем окончательном решении и попросило игрока заняться поисками нового клуба.

Вальехо в этом сезоне только один раз появился на футбольном поле – сыграл 11 минут в поединке чемпионата против «Алавеса», который состоялся 24 сентября. В последние годы Хесус трижды был арендован «Гранадой», однако не сумел впечатлить клуб из Сегунды.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» может покинуть еще один защитник – Рауль Асенсио собирается уйти в аренду, чтобы получить больше игровой практики.