Интерес присутствует. Реал планирует попрощаться с суперталантом

Испанский защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио может покинуть испанский клуб в ближайшее время, сообщает Fichajes.

По информации источника, 21-летний футболист уйти в аренду ради того, чтобы получать больше игровой практики. Раулем интересуется «Хетафе». Тренер клуба Хосе Бордалас видит с Асенсио усиление обороны команды, потому «темно-синие» могут арендовать испанца уже зимой.

В текущем сезоне Рауль Асенсио провел 9 матчей за основную команду «Реала», отличился 1 ассистом.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готов попрощаться со своей суперзвездой.