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Испания
05 января 2025, 11:03 |
505
0

Интерес присутствует. Реал планирует попрощаться с суперталантом

Мадрид может покинуть Рауль Асенсио

05 января 2025, 11:03 |
505
0
Интерес присутствует. Реал планирует попрощаться с суперталантом
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Асенсио

Испанский защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио может покинуть испанский клуб в ближайшее время, сообщает Fichajes.

По информации источника, 21-летний футболист уйти в аренду ради того, чтобы получать больше игровой практики. Раулем интересуется «Хетафе». Тренер клуба Хосе Бордалас видит с Асенсио усиление обороны команды, потому «темно-синие» могут арендовать испанца уже зимой.

В текущем сезоне Рауль Асенсио провел 9 матчей за основную команду «Реала», отличился 1 ассистом.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готов попрощаться со своей суперзвездой.

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Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы Хетафе Рауль Асенсио Хосе Бордалас
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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