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Чемпионат Англии
Брайтон
04.01.2025 19:30 – FT 1 : 1
Арсенал
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Англия
04 января 2025, 22:57 | Обновлено 04 января 2025, 22:58
75
0

Брайтон – Арсенал – 1:1. Канониры не удержали преимущество. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 20-го тура АПЛ

04 января 2025, 22:57 | Обновлено 04 января 2025, 22:58
75
0
Брайтон – Арсенал – 1:1. Канониры не удержали преимущество. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

4 января состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Арсеналом».

Игра прошла на стадионе «Амекс» в Брайтоне.

За хозяев голом отметился Жоао Педро. Гости ответили забитым мячом Итана Нванери.

Английская Премьер-лиги. 20-й тур, 4 января.

Брайтон – Арсенал – 1:1

Голы: Жоао Педро, 61 – Нванери, 16.

Видеообзор матча:

События матча

61’
ГОЛ ! С пенальти забил Жуан Педро (Брайтон).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Итан Нванери (Арсенал).
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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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