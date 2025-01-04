Англия04 января 2025, 22:57 | Обновлено 04 января 2025, 22:58
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Брайтон – Арсенал – 1:1. Канониры не удержали преимущество. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 20-го тура АПЛ
04 января 2025, 22:57 | Обновлено 04 января 2025, 22:58
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4 января состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Арсеналом».
Игра прошла на стадионе «Амекс» в Брайтоне.
За хозяев голом отметился Жоао Педро. Гости ответили забитым мячом Итана Нванери.
Английская Премьер-лиги. 20-й тур, 4 января.
Брайтон – Арсенал – 1:1
Голы: Жоао Педро, 61 – Нванери, 16.
Видеообзор матча:
События матча
61’
ГОЛ ! С пенальти забил Жуан Педро (Брайтон).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Итан Нванери (Арсенал).
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