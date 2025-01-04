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Брайтон
04.01.2025 19:30 - : -
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Англия
04 января 2025, 07:56 | Обновлено 04 января 2025, 07:57
22
0

Брайтон – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 4 января в 19:30 по Киеву

04 января 2025, 07:56 | Обновлено 04 января 2025, 07:57
22
0
Брайтон – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

4 января на «Амексе» пройдет матч 20-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Брайтон энд Хоув Альбион» встретится с «Арсеналом». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Брайтон

Команда давно считалась перспективным и прогрессирующим коллективом. И при предыдущем наставнике, Де Дзерби, получилось наконец-то конвертировать это в конкретный результат: получили право дебютировать в еврокубке. Но, выиграв свою группу в Лиге Европы, потом англичане быстро вылетели в плей-офф, да и на внутренней арене утратили позиции. В итоге с заскучавшим на Туманном Альбионе Роберто распрощались. Более того, летом появился не только новый наставник, Хюрцелер - на укрепление состава выложили более сотни миллионов. Чайки бодро стартовали, но со временем осечки стали чаще, а неудачные отрезки затягивались. Сейчас были максимум ничьи, в том числе с Брентфордом и Астон Виллой.

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Арсенал

Клуб подходит к довольно серьезной отметке - Артета, сам в свое время тут игравший и даже носивший капитанскую повязку, уже пятый год занимает кресло наставника. Прогресс, по крайней мере, в последние сезоны, был при испанце несомненен. Но все никак у канониров не удавалось опередить Манчестер Сити - тот и весной закончил, набрав на 2 очка больше, и выиграв очередной титул. Сейчас горожанам не до трофея, но со старта мощно начал Ливерпуль, а к зиме на максимальные обороты вышел и Челси. Тем временем красно-белые с середины осени допускает немало неудач. С другой стороны, получилось добраться уже до полуфинала Кубка Лиги, да и от лидера в АПЛ отставание чуть ли не минимально. Так, победы над Ипсвичем и Брентфордом позволили сместить синих со второго места.

Статистика личных встреч

Канониры выиграли три из пяти крайних поединков при одном поражении, а в этом чемпионате, в августе в Лондоне, была ничья.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что хозяева наконец-то добьются успеха, а гости прервут свою прекрасную серию. Поверим, что подопечные Артеты снова выиграют (коэффициент - 1,681).

Прогноз Sport.ua
Брайтон
4 января 2025 -
19:30
Арсенал
Победа Арсенала 1.68 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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