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Брайтон
04.01.2025 19:30 – FT 1 : 1
Арсенал
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Англия
05 января 2025, 04:20 | Обновлено 05 января 2025, 04:29
272
0

Микель АРТЕТА: «Таких пенальти не видел за всю свою карьеру»

«Арсенал» упустил победу над »Брайтоном»

05 января 2025, 04:20 | Обновлено 05 января 2025, 04:29
272
0
Микель АРТЕТА: «Таких пенальти не видел за всю свою карьеру»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничью с «Брайтоном» в матче 20-го тура Английской Премьер-лиги.

«Мы очень хорошо начали игру. Мы владели инициативой и контролировали все, что происходило на поле. Из-за этого мы забили очень хороший гол. И мне не совсем понятно, как команда без особых моментов может получить такой подарок (пенальти), который переворачивает все наоборот.

Я не хотел бы сосредотачиваться на пенальти, но скажу честно, что такого решения я не видел за всю мою карьеру. Ребята также шокированы. Просматривали инцидент и расстояние между Жоао Педро, который касается мяча, и Салибой, который также касается мяча. Да, контакт был, но это чисто игровой момент.

Мне арбитры сказали, что после матча они пересмотрят эпизод еще раз. Это что-то изменит? Результат на табло. Однако не буду оправдываться. Надо было играть на два и три мяча. Возможно, пенальти немного сбил нас с толку, но нужно улучшать реализацию.

Команда хорошо играет, но надо понимать, что есть еще и травмированные игроки. У кого-то перед матчем даже было плохое самочувствие - подозрение на инфекционное заболевание. Это также не просто. Не хочется терять очки, но бывает и такое.

После каждого матча меня спрашивают, будем ли мы усиливаться в трансферном окне. Ничего не изменилось. Я доверяю команде. Сейчас главное, чтобы все были здоровы и могли играть», – прокомментировал Артета.

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Брайтон - Арсенал Микель Артета
Олександр Сільченко Источник: ФК Арсенал Лондон
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