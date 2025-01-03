В субботу, 4 января, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брайтон» и «Арсенал».

Игра пройдет в Брайтоне на стадионе «Амекс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Брайтон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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