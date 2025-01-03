Англия03 января 2025, 22:24 |
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Брайтон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 января в 19:30 матч чемпионата Англии
03 января 2025, 22:24 |
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В субботу, 4 января, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брайтон» и «Арсенал».
Игра пройдет в Брайтоне на стадионе «Амекс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Брайтон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брайтон – АрсеналСмотреть трансляцию
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