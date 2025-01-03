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Чемпионат Англии
Брайтон
04.01.2025 19:30 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 января 2025, 22:24 |
40
0

Брайтон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 января в 19:30 матч чемпионата Англии

03 января 2025, 22:24 |
40
0
Брайтон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу, 4 января, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брайтон» и «Арсенал».

Игра пройдет в Брайтоне на стадионе «Амекс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Брайтон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Брайтон – Арсенал
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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