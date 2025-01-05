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Англия
05 января 2025, 20:23 | Обновлено 05 января 2025, 20:29
1679
0

Салах догнал легенду футбола в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ

Мохамед забил 175-й мяч в чемпионате Англии, сравнявшись с Тьерри Анри

05 января 2025, 20:23 | Обновлено 05 января 2025, 20:29
1679
0
Салах догнал легенду футбола в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

5 января на Энфилде проходит матч 20-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Ливерпуль и Манчестер Юнайтед.

На 70-й минуте пенальти реализовал звездный египетский игрок мерсисайдцев Мохамед Салах, сделав счет 2:1 [видео гола].

Для Мо это уже 175-й гол в чемпионате Англии в карьере. По количеству забитых мячей в высшем английском дивизионе Салах сравнялся с легендарным французом Тьерри Анри, у которого также 176 голов.

Выше в списке находятся только шестеро: Фрэнк Лэмпард (177), Серхио Агуэро (184), Эндрю Коул (187), Уэйн Руни (208), Гарри Кейн (213), Алан Ширер (260).

После 90 минут в игре Ливерпуля и Ман Юнайтед счет 2:2, на 80-й сравнял Амад Диалло. Арбитр компенсировал 7 минут к основному времени поединка.

Лучшие бомбардиры в истории АПЛ

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Мохамед Салах Тьерри Анри Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ливерпуль Манчестер Юнайтед бомбардиры Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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