Англия05 января 2025, 20:04 | Обновлено 05 января 2025, 20:23
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ВИДЕО. Салах с пенальти вывел Ливерпуль вперед в матче с МЮ
Гол забил Мохамед Салах на 70-й минуте
05 января 2025, 20:04 | Обновлено 05 января 2025, 20:23
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5 января проходит матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».
Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
На 70-й минуте «Ливерпуль» получил шанс выйти вперед с пенальти. Звездный вингер Мохамед Салах реализовал момент.
Для египтянина этот гол стал 18-м в сезоне.
Английская Премьєр-лига. 20-й тур. 5 января
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 2:1 (идет второй тайм тайм)
Голи: Гакпо, 57, Салах, 70 (пен) – Лисандро Мартинес, 52
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