ВИДЕО. Салах с пенальти вывел Ливерпуль вперед в матче с МЮ

5 января проходит матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».

Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

На 70-й минуте «Ливерпуль» получил шанс выйти вперед с пенальти. Звездный вингер Мохамед Салах реализовал момент.

Для египтянина этот гол стал 18-м в сезоне.

Английская Премьєр-лига. 20-й тур. 5 января

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 2:1 (идет второй тайм тайм)

Голи: Гакпо, 57, Салах, 70 (пен) – Лисандро Мартинес, 52

ВИДЕО. Пенальти погубил МЮ. Ливерпуль вышел вперед.