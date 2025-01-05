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  4. ВИДЕО. Салах с пенальти вывел Ливерпуль вперед в матче с МЮ
Англия
05 января 2025, 20:04 | Обновлено 05 января 2025, 20:23
332
0

ВИДЕО. Салах с пенальти вывел Ливерпуль вперед в матче с МЮ

Гол забил Мохамед Салах на 70-й минуте

05 января 2025, 20:04 | Обновлено 05 января 2025, 20:23
332
0
ВИДЕО. Салах с пенальти вывел Ливерпуль вперед в матче с МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

5 января проходит матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».

Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

На 70-й минуте «Ливерпуль» получил шанс выйти вперед с пенальти. Звездный вингер Мохамед Салах реализовал момент.

Для египтянина этот гол стал 18-м в сезоне.

Английская Премьєр-лига. 20-й тур. 5 января

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 2:1 (идет второй тайм тайм)

Голи: Гакпо, 57, Салах, 70 (пен) – Лисандро Мартинес, 52

ВИДЕО. Пенальти погубил МЮ. Ливерпуль вышел вперед.

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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