ВИДЕО. Серебряная призерка ОИ-2024 проиграла 3 матча из 3 в новом сезоне

19-я ракетка мира Донна Векич (Хорватия) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

В 1/16 финала серебряная призерка Олимпийских игр 2024 в Париже проиграла Юлии Путинцевой (Казахстан, WTA 25) за 1 час и 33 минуты.

WTA 500 Аделаида. Хард. 1/16 финала

Донна Векич (Хорватия) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 2:6, 3:6

Это была 8-я встреча соперниц. Векич проиграла четыре очных противостояния подряд.

28-летняя Донна неудачно начала новый сезон. Для нее это уже третье поражение в трех поединках. Ранее на United Cup 2025 за сборную Хорватии Векич уступила Лейле Фернандес и Коко Гауфф.

Путинцева во 2-м раунде пятисотника в Аделаиде сыграет против победительницы противостояния Даниэль Коллинс – Онс Жабер.