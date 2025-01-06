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  4. ВИДЕО. Серебряная призерка ОИ-2024 проиграла 3 матча из 3 в новом сезоне
WTA
06 января 2025, 12:37 | Обновлено 06 января 2025, 12:40
358
0

ВИДЕО. Серебряная призерка ОИ-2024 проиграла 3 матча из 3 в новом сезоне

Донна Векич на старте турнира WTA 500 в Аделаиде уступила Юлии Путинцевой

06 января 2025, 12:37 | Обновлено 06 января 2025, 12:40
358
0
ВИДЕО. Серебряная призерка ОИ-2024 проиграла 3 матча из 3 в новом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Донна Векич

19-я ракетка мира Донна Векич (Хорватия) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

В 1/16 финала серебряная призерка Олимпийских игр 2024 в Париже проиграла Юлии Путинцевой (Казахстан, WTA 25) за 1 час и 33 минуты.

WTA 500 Аделаида. Хард. 1/16 финала

Донна Векич (Хорватия) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 2:6, 3:6

Это была 8-я встреча соперниц. Векич проиграла четыре очных противостояния подряд.

28-летняя Донна неудачно начала новый сезон. Для нее это уже третье поражение в трех поединках. Ранее на United Cup 2025 за сборную Хорватии Векич уступила Лейле Фернандес и Коко Гауфф.

Путинцева во 2-м раунде пятисотника в Аделаиде сыграет против победительницы противостояния Даниэль Коллинс – Онс Жабер.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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