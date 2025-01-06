ФОТО. Динамовец отправляет дорогие подарки жене даже на расстоянии

Жена защитника киевского «Динамо» Константин Вивчаренко, Альяна Шекерли, поделилась подарком, который прислал ей возлюбленный.

Футболист сейчас на сборах в Турции, а его жена поехала отдохнуть в Австрию, прогуливаясь улицами Вены.

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Константин заказал доставку цветов в номер, за что Альяна была очень благодарна:

«Моё счастье ❤️», – подписала Insta-сторис девушка.

Вивчаренко продемонстрировал, что для любви нет преград и расстояний – хороший пример отношений в новосозданной семье украинского футболиста.