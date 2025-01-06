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  4. Челси хочет купить еще одного звездного украинца. Сделают это зимой
Англия
06 января 2025, 19:21 |
1752
4

Челси хочет купить еще одного звездного украинца. Сделают это зимой

Илья Забарный серьезно интересует лондонский клуб

06 января 2025, 19:21 |
1752
4
Челси хочет купить еще одного звездного украинца. Сделают это зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

Украинский защитник попал в шорт-лист лондонского «Челси». «Борнмут» не горит желанием отпускать Илью этой зимой, однако лондонцы хотят оформить трансфер именно в январе из-за малого подбора кадров на позицию, связанного с травмами.

Кроме Забарного «Челси» рассматривает на позицию центрбека Жюля Кунде, Джонатана Та, Абдукодира Хусанова и возвращение из аренды Трево Чалоба.

УАФ признала Забарного лучшим футболистом сборной Украины в 2024 году. За «синих» также играет украинец Михаил Мудрик.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 20 матчей на клубном уровне. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.

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Дмитро Олійник Источник
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Комментарии 4
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Нах той Чєлсі, фу гавноклуб, в якому всі хто туди потрапляє стає теж гавном. Ще не один з наших футболістів там не заграв. 
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+1
serhiy
Пішли науй.Сундукова вже купували за 65 млн євро. 
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-1
Joseffsss
Ну челсі краще  ніж тоттенхем
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-1
inspekcha85
Это было бы здорово
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-3
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