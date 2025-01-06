Челси хочет купить еще одного звездного украинца. Сделают это зимой

22-летний украинский центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

Украинский защитник попал в шорт-лист лондонского «Челси». «Борнмут» не горит желанием отпускать Илью этой зимой, однако лондонцы хотят оформить трансфер именно в январе из-за малого подбора кадров на позицию, связанного с травмами.

Кроме Забарного «Челси» рассматривает на позицию центрбека Жюля Кунде, Джонатана Та, Абдукодира Хусанова и возвращение из аренды Трево Чалоба.

УАФ признала Забарного лучшим футболистом сборной Украины в 2024 году. За «синих» также играет украинец Михаил Мудрик.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 20 матчей на клубном уровне. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.