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  4. Илля ЗАБАРНЫЙ: «Все понимают, что значит играть в Премьер-лиге Англии»
Англия
06 января 2025, 19:52 |
634
0

Илля ЗАБАРНЫЙ: «Все понимают, что значит играть в Премьер-лиге Англии»

Украинец дал оценку выступлениям «Борнмута»

06 января 2025, 19:52 |
634
0
Илля ЗАБАРНЫЙ: «Все понимают, что значит играть в Премьер-лиге Англии»
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный прокомментировал игру своей команды в английской Премьер-Лиге.

«Секретов по поводу хороших результатов «Борнмута» в этом сезоне нет. У нас больше уверенности благодаря играм, которые мы провели. Команда проделала огромную работу.

Мы вместе строили то, что сейчас видят болельщики. У нас сильный менталитет, и мы хотим продолжать двигаться в этом направлении. Мы уже добились прогресса в прошлом сезоне, и лично я понимал, что команда будет показывать отличный результат.

Прогнозов по поводу итогового места давать не буду. Знаю, что мы можем как подняться в турнирной таблице, так и опуститься. Поэтому сейчас важно сосредоточиться на каждой игре. Все знают, что значит играть в самом сильном чемпионате», — прокомментировал Забарный.

Ранее появилась информация, что Забарным интересуется лондонский «Челси».

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Борнмут Илья Забарный чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Олександр Сільченко Источник
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