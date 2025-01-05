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Суперкубок Италии
Интер Милан
06.01.2025 21:00 - : -
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
05 января 2025, 16:16 |
191
0

Интер – Милан. Финал Суперкубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 января в 21:00 финальный матч Суперкубка Италии

05 января 2025, 16:16 |
191
0
Интер – Милан. Финал Суперкубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Goal.com. Интер – Милан

В понедельник, 6 января, состоится финальный матч Суперкубка Италии, в котором встретятся «Интер» и «Милан».

Игра пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Kingdom Arena».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Интер – Милан. Финал Суперкубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Интер – Милан
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Трансляция матча В эфире

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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