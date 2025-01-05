В понедельник, 6 января, состоится финальный матч Суперкубка Италии, в котором встретятся «Интер» и «Милан».

Игра пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Kingdom Arena».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Интер – Милан. Финал Суперкубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция