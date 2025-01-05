06.01.2025 21:00 - : -
Италия05 января 2025, 16:16 |
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Интер – Милан. Финал Суперкубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 января в 21:00 финальный матч Суперкубка Италии
05 января 2025, 16:16 |
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В понедельник, 6 января, состоится финальный матч Суперкубка Италии, в котором встретятся «Интер» и «Милан».
Игра пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Kingdom Arena».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Интер – Милан. Финал Суперкубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Интер – МиланСмотреть трансляцию
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