«Он ужасен». Британский журналист раскритиковал игрока сборной Украины

Британский журналист Каллум Бреннен прокомментировал новость о начале переговоров между Эвертоном и украинским защитником Виталием Миколенко о продлении сотрудничества между ними.

«Это интересный вопрос, потому что я думаю, что многое зависит от контекста – сколько мы платим Миколенко, будем ли мы ему платить с намерением сделать его основным левым защитником. Но надеюсь, что нет.

Думаю, что это один из тех случаев, когда это будет низкая зарплата. И если ему ясно дали понять, что нет никаких гарантий, что он будет игроком основного состава, тогда я могу это понять.

Но в то же время он был ужасен в этом сезоне. Возможно, худший левый защитник в АПЛ с точки зрения производительности.

Считаю интересным этот момент – почему клуб предложил ему новый контракт. Возможно, они считают, что летом он будет иметь какую-то ценность, или, возможно, он будет просто игроком резерва, и клуб просто хочет как-то распределить средства.

Я действительно считаю, что это интересный вопрос, и, учитывая то количество негативной реакции, удивлен, что клуб начал думать об этом. Это сбивает меня с толку.

И все же я надеюсь, что Миколенко сможет изменить ситуацию, потому что считаю, что у него есть определенные качества, чтобы стать хорошим левым защитником. Но думаю, что в значительной степени это его личные ошибки на психологическом уровне, которые ему мешают», – сказал Бреннен в эфире YouTube-канала The Toffee Blues – Everton Fan Channel.