Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Он ужасен». Британский журналист раскритиковал игрока сборной Украины
Англия
06 января 2025, 13:34 |
2975
6

«Он ужасен». Британский журналист раскритиковал игрока сборной Украины

Каллум Бреннен – о Виталии Миколенко

06 января 2025, 13:34 |
2975
6
«Он ужасен». Британский журналист раскритиковал игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Британский журналист Каллум Бреннен прокомментировал новость о начале переговоров между Эвертоном и украинским защитником Виталием Миколенко о продлении сотрудничества между ними.

«Это интересный вопрос, потому что я думаю, что многое зависит от контекста – сколько мы платим Миколенко, будем ли мы ему платить с намерением сделать его основным левым защитником. Но надеюсь, что нет.

Думаю, что это один из тех случаев, когда это будет низкая зарплата. И если ему ясно дали понять, что нет никаких гарантий, что он будет игроком основного состава, тогда я могу это понять.

Но в то же время он был ужасен в этом сезоне. Возможно, худший левый защитник в АПЛ с точки зрения производительности.

Считаю интересным этот момент – почему клуб предложил ему новый контракт. Возможно, они считают, что летом он будет иметь какую-то ценность, или, возможно, он будет просто игроком резерва, и клуб просто хочет как-то распределить средства.

Я действительно считаю, что это интересный вопрос, и, учитывая то количество негативной реакции, удивлен, что клуб начал думать об этом. Это сбивает меня с толку.

И все же я надеюсь, что Миколенко сможет изменить ситуацию, потому что считаю, что у него есть определенные качества, чтобы стать хорошим левым защитником. Но думаю, что в значительной степени это его личные ошибки на психологическом уровне, которые ему мешают», – сказал Бреннен в эфире YouTube-канала The Toffee Blues – Everton Fan Channel.

По теме:
Вулверхэмптон – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вулверхэмптон – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
«Самый стабильный». Тренер Металлиста назвал лучшего игрока Украины 2024
Виталий Миколенко Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент IIHF: «Мы хотим возвращения сборной россии в хоккей»
Хоккей | 06 января 2025, 13:31 8
Президент IIHF: «Мы хотим возвращения сборной россии в хоккей»
Президент IIHF: «Мы хотим возвращения сборной россии в хоккей»

Решение примут в феврале

ВИДЕО. Усик стал миллиардером, а Джошуа назвал следующего соперника
Бокс | 05 января 2025, 16:10 0
ВИДЕО. Усик стал миллиардером, а Джошуа назвал следующего соперника
ВИДЕО. Усик стал миллиардером, а Джошуа назвал следующего соперника

Смотрите новое видео на YouTube-канале

Пляжный футбол. В УАФ определили лучших игроков Украины в 2024 году
Футбол | 06.01.2025, 14:58
Пляжный футбол. В УАФ определили лучших игроков Украины в 2024 году
Пляжный футбол. В УАФ определили лучших игроков Украины в 2024 году
«Я на это даже не смотрел». Известный чемпион о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 06.01.2025, 08:03
«Я на это даже не смотрел». Известный чемпион о реванше Усик – Фьюри
«Я на это даже не смотрел». Известный чемпион о реванше Усик – Фьюри
Как выглядит таблица АПЛ после суперматча между Ливерпулем и Ман Юнайтед
Футбол | 06.01.2025, 06:23
Как выглядит таблица АПЛ после суперматча между Ливерпулем и Ман Юнайтед
Как выглядит таблица АПЛ после суперматча между Ливерпулем и Ман Юнайтед
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
без Миколенка просирали б кожну гру
Ответить
+4
pricolist
цілком можливо, що я не розбираюсь в футболі, але подібного хейту не розумію. Ну бачив я не одну гру Евертона цього сезону, банальна команда з тактикою бій-біжи, Миколенко не виглядав 5 колесом. Для Евертона забити більше 1 гола за гру вже велике досягнення
Ответить
+2
Gargantua81
не скажу что прямо весь сезон, но последние 3-4 матча он действительно худший в команде.
что то с ним не то.
Ответить
+1
Khafre
проплачений ахмєтовим журналіст
Ответить
0
Mac_Gyver
Дайте для початку Миколі відновитися від травми гомілкостопа.
Ответить
0
umnuy2
чи не команда---дно какое то-даже не могут раз в сезоне кого-то из топов хлопнуть....вечно годами на грани вылета
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Это 100%. Чемпион мира бросил вызов Усику, этого боя хочет промоутер Джошуа
Это 100%. Чемпион мира бросил вызов Усику, этого боя хочет промоутер Джошуа
04.01.2025, 19:09 4
Бокс
Дебют в хоккейной элите: «беглецы», победа над США и лучший вратарь
Дебют в хоккейной элите: «беглецы», победа над США и лучший вратарь
05.01.2025, 08:20 5
Хоккей
Известно, что сказал Фьюри своим близким после поражения Усику в реванше
Известно, что сказал Фьюри своим близким после поражения Усику в реванше
05.01.2025, 08:23 1
Бокс
«Эту историю не знают любители бокса». Эксперт – о карьере Усика
«Эту историю не знают любители бокса». Эксперт – о карьере Усика
04.01.2025, 16:32 2
Бокс
Легендарное возвращение на родину. Известно, куда может перейти Роналду
Легендарное возвращение на родину. Известно, куда может перейти Роналду
04.01.2025, 16:13
Футбол
Внезапно умер экс-воротарь Днепра и известный тренер голкиперов в Украине
Внезапно умер экс-воротарь Днепра и известный тренер голкиперов в Украине
04.01.2025, 20:50 1
Футбол
Месси получит от Байдена высшую награду США. Известно, за что
Месси получит от Байдена высшую награду США. Известно, за что
04.01.2025, 15:05 3
Футбол
Микель АРТЕТА: «Таких пенальти не видел за всю свою карьеру»
Микель АРТЕТА: «Таких пенальти не видел за всю свою карьеру»
05.01.2025, 04:20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем