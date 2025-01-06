Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны составы на финал Суперкубка Италии Интер – Милан
Италия
06 января 2025, 20:12 |
434
0

Стали известны составы на финал Суперкубка Италии Интер – Милан

Поединок начнется в 21:00 по Киеву

06 января 2025, 20:12 |
434
0
Стали известны составы на финал Суперкубка Италии Интер – Милан
Интер – Милан

В понедельник, 6 января, состоится финальный матч Суперкубка Италии, в котором встретятся «Интер» и «Милан».

Игра пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Kingdom Arena».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.

Наставники обеих команд определили стартовые составы на этот матч.

Интер – Зоммер, Бастони, де Врей, Биссек, Димарко, Мхитарян, Думфрис, Чалханоглу, Барелла, Тареми, Мартинес.

Милан – Меньян, Тео, Тиав, Томори, Эмерсон, Рейндерс, Фофана, Муса, Хименес, Мората, Пулишич.

По теме:
Интер – Милан. Финал Суперкубка Италии. Видео голов и обзор (обновляется)
Интер – Милан. Финал Суперкубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Интер – Милан – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE
Милан Интер Милан Суперкубок Италии по футболу Интер - Милан стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вулверхэмптон – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 06 января 2025, 21:11 1
Вулверхэмптон – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вулверхэмптон – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 6 января в 22:00 по Киеву

Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
Футбол | 06 января 2025, 11:19 23
Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика

Процесс открытия второй допинг-пробы занимает от 6 до 8 недель

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 06.01.2025, 10:00
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Майк Тайсон назвал боксера, которого никто никогда не превзойдет
Бокс | 06.01.2025, 00:50
Майк Тайсон назвал боксера, которого никто никогда не превзойдет
Майк Тайсон назвал боксера, которого никто никогда не превзойдет
Челси хочет купить еще одного звездного украинца. Сделают это зимой
Футбол | 06.01.2025, 19:21
Челси хочет купить еще одного звездного украинца. Сделают это зимой
Челси хочет купить еще одного звездного украинца. Сделают это зимой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Салах догнал легенду футбола в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
Салах догнал легенду футбола в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
05.01.2025, 20:23 2
Футбол
«Волшебник». Фанаты отреагировали на победу Ромы над Лацио
«Волшебник». Фанаты отреагировали на победу Ромы над Лацио
06.01.2025, 03:03
Футбол
ВИДЕО. Усик стал миллиардером, а Джошуа назвал следующего соперника
ВИДЕО. Усик стал миллиардером, а Джошуа назвал следующего соперника
05.01.2025, 16:10
Бокс
Как выглядит таблица АПЛ после суперматча между Ливерпулем и Ман Юнайтед
Как выглядит таблица АПЛ после суперматча между Ливерпулем и Ман Юнайтед
06.01.2025, 06:23 2
Футбол
У Усика могут украсть бой с Дюбуа. Даниэлю бросил вызов «новый Майк Тайсон»
У Усика могут украсть бой с Дюбуа. Даниэлю бросил вызов «новый Майк Тайсон»
04.01.2025, 18:50 4
Бокс
Фрэнк УОРРЕН: «Пересмотрел реванш Усик – Фьюри еще раз, это полная ерунда»
Фрэнк УОРРЕН: «Пересмотрел реванш Усик – Фьюри еще раз, это полная ерунда»
05.01.2025, 08:50 15
Бокс
7 шайб и овертайм. Определен первый финалист молодежного ЧМ по хоккею
7 шайб и овертайм. Определен первый финалист молодежного ЧМ по хоккею
05.01.2025, 01:31
Хоккей
«Рома бы не забила». Испанский журналист расхвалил Довбика за игру в дерби
«Рома бы не забила». Испанский журналист расхвалил Довбика за игру в дерби
05.01.2025, 22:51 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем