Стали известны составы на финал Суперкубка Италии Интер – Милан

В понедельник, 6 января, состоится финальный матч Суперкубка Италии, в котором встретятся «Интер» и «Милан».

Игра пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Kingdom Arena».

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Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.

Наставники обеих команд определили стартовые составы на этот матч.

Интер – Зоммер, Бастони, де Врей, Биссек, Димарко, Мхитарян, Думфрис, Чалханоглу, Барелла, Тареми, Мартинес.



Милан – Меньян, Тео, Тиав, Томори, Эмерсон, Рейндерс, Фофана, Муса, Хименес, Мората, Пулишич.