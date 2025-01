146 дней с травмой. Ювентус хочет взять в аренду защитника Барселоны

25-летний уругвайский защитник «Барселоны» Рональд Араухо заинтересовал тренерский штаб туринского «Ювентуса».

По информации итальянского издания Le Gazzette, «Ювентус» готов предложить каталонцам аренду с последующим выкупом игрока.

Араухо лишь в декабре восстановился после травмы подколенного сухожилия. Фланговый защитник испанского клуба пробыл в лазарете 146 дней и в настоящее время продолжает набирать оптимальную форму.

Рональд Араухо в этом сезоне сыграл лишь одну игру за «Барселону». Это был кубковый матч против третьелигового «Барбастро» (4:0). Уругвайский игрок отдал в этой игре одну голевую передачу.

По оценке аналитического портала Transfermarkt, Рональд Араухо оценивается в 55 миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Барселона» включила в заявку на Суперкубок Испании незарегистрированных игроков.

