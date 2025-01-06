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  4. 146 дней с травмой. Ювентус хочет взять в аренду защитника Барселоны
Италия
06 января 2025, 19:24 |
272
0

146 дней с травмой. Ювентус хочет взять в аренду защитника Барселоны

Рональд Араухо только в декабре начал тренировки

06 января 2025, 19:24 |
272
0
146 дней с травмой. Ювентус хочет взять в аренду защитника Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний уругвайский защитник «Барселоны» Рональд Араухо заинтересовал тренерский штаб туринского «Ювентуса».

По информации итальянского издания Le Gazzette, «Ювентус» готов предложить каталонцам аренду с последующим выкупом игрока.

Араухо лишь в декабре восстановился после травмы подколенного сухожилия. Фланговый защитник испанского клуба пробыл в лазарете 146 дней и в настоящее время продолжает набирать оптимальную форму.

Рональд Араухо в этом сезоне сыграл лишь одну игру за «Барселону». Это был кубковый матч против третьелигового «Барбастро» (4:0). Уругвайский игрок отдал в этой игре одну голевую передачу.

По оценке аналитического портала Transfermarkt, Рональд Араухо оценивается в 55 миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Барселона» включила в заявку на Суперкубок Испании незарегистрированных игроков.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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