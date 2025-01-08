Обязательный выкуп. Динамо сделало предложение по трансферу колумбийца

Киевское «Динамо» очень заинтересовано в подписании колумбийского вингера «Форталезы» Николаса Родригеса, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, киевский клуб уже сделал предложение по трансферу 20-летнего футболиста. «Бело-синие» предложили аренду с обязательным выкупом.

За 2024 год Николас Родригес сыграл 41 матч на клубном уровне, забил 8 голов и отдал 6 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,4 млн евро.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» нацелилось на трансфер молодого румынского вингера.