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Украина. Премьер лига
08 января 2025, 00:06 | Обновлено 08 января 2025, 00:16
799
0

Обязательный выкуп. Динамо сделало предложение по трансферу колумбийца

Киевский клуб очень заинтересован в Николасе Родригесе

08 января 2025, 00:06 | Обновлено 08 января 2025, 00:16
799
0
Обязательный выкуп. Динамо сделало предложение по трансферу колумбийца
Transfermarkt. Николас Родригес

Киевское «Динамо» очень заинтересовано в подписании колумбийского вингера «Форталезы» Николаса Родригеса, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, киевский клуб уже сделал предложение по трансферу 20-летнего футболиста. «Бело-синие» предложили аренду с обязательным выкупом.

За 2024 год Николас Родригес сыграл 41 матч на клубном уровне, забил 8 голов и отдал 6 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,4 млн евро.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» нацелилось на трансфер молодого румынского вингера.

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Данііл Киріяка Источник: Telegram
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