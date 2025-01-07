Начались переговоры. Динамо нацелилось на 22-летнего европейского вингера
Янис Стойка заинтересовал руководство лидера украинского чемпионата
Киевское «Динамо» нацелилось на 22-летнего левого вингера Яниса Стойку, который выступает за румынский «Германштадт».
Как сообщает источник, руководство украинского клуба уже начало переговоры о трансфере, однако окончательное решение будет принимать сам футболист. Стойка в составе «Германштадта» проводит тренировочные сборы в турецкой Анталье.
Румынские СМИ сообщают, что киевское «Динамо» является главным претендентом на вингера и готово предложить солидные финансовые условия, чтобы убедить Яниса перебраться в украинский чемпионат.
В этом сезоне Стойка провел 20 матчей за «Германштадт» в чемпионате – забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость вингера составляет 1,6 млн евро.
Ранее сообщалось, что руководство «Динамо» собирается усилить несколько позиций во время трансферного окна.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Паулу Фонсека может сменить Хулена Лопетеги в статусе наставника «Вест Хэма»
Жузеп разочарован игрой Джека Грилиша
він тільки продає по 300 лямів
а то Ігор рахміліч зараз в Монако і завтра тих чесно зароблених ним і його братом Григорієм Михайловичем, грошей може вже і не бути