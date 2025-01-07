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Украина. Премьер лига
07 января 2025, 16:43 | Обновлено 07 января 2025, 16:45
1362
3

Начались переговоры. Динамо нацелилось на 22-летнего европейского вингера

Янис Стойка заинтересовал руководство лидера украинского чемпионата

07 января 2025, 16:43 | Обновлено 07 января 2025, 16:45
1362
3
Начались переговоры. Динамо нацелилось на 22-летнего европейского вингера
ФК Германштадт. Янис Стойка

Киевское «Динамо» нацелилось на 22-летнего левого вингера Яниса Стойку, который выступает за румынский «Германштадт».

Как сообщает источник, руководство украинского клуба уже начало переговоры о трансфере, однако окончательное решение будет принимать сам футболист. Стойка в составе «Германштадта» проводит тренировочные сборы в турецкой Анталье.

Румынские СМИ сообщают, что киевское «Динамо» является главным претендентом на вингера и готово предложить солидные финансовые условия, чтобы убедить Яниса перебраться в украинский чемпионат.

В этом сезоне Стойка провел 20 матчей за «Германштадт» в чемпионате – забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость вингера составляет 1,6 млн евро.

Ранее сообщалось, что руководство «Динамо» собирается усилить несколько позиций во время трансферного окна.

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Микола Титюк Источник: Fanatik.ro
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Комментарии 3
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Джей Гетсбі
Нинішній недотренер,як і більшість таких же недотренерів Динамо після Лобановського,уміють тільки ТТД гравців рахувати за конспектами 70х років. Тому навіть перспективні гравці починають деградувати,або постійно травмуються від тупих фізичних нагрузок з тих же радянських конспектів.
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0
Diesel
та сурок ніколи не дасть 1,6 ляма)))
він тільки продає по 300 лямів
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0
Khafre
Треба швидше підписати поки є гроші
а то Ігор рахміліч зараз в Монако і завтра тих чесно зароблених ним і його братом Григорієм Михайловичем, грошей може вже і не бути
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-1
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