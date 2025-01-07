Начались переговоры. Динамо нацелилось на 22-летнего европейского вингера

Киевское «Динамо» нацелилось на 22-летнего левого вингера Яниса Стойку, который выступает за румынский «Германштадт».

Как сообщает источник, руководство украинского клуба уже начало переговоры о трансфере, однако окончательное решение будет принимать сам футболист. Стойка в составе «Германштадта» проводит тренировочные сборы в турецкой Анталье.

Румынские СМИ сообщают, что киевское «Динамо» является главным претендентом на вингера и готово предложить солидные финансовые условия, чтобы убедить Яниса перебраться в украинский чемпионат.

В этом сезоне Стойка провел 20 матчей за «Германштадт» в чемпионате – забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость вингера составляет 1,6 млн евро.

Ранее сообщалось, что руководство «Динамо» собирается усилить несколько позиций во время трансферного окна.