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Украина. Премьер лига
08 января 2025, 00:23 | Обновлено 08 января 2025, 00:32
468
0

Поедет в Испанию? Хавбеком Динамо интересуются несколько иностранных клубов

Владимир Шепелев может продолжить карьеру в Испании, Польше или Румынии

08 января 2025, 00:23 | Обновлено 08 января 2025, 00:32
468
0
Поедет в Испанию? Хавбеком Динамо интересуются несколько иностранных клубов
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Шепелв

Украинский хавбек «Динамо» Владимир Шепелев может перейти в европейскую лигу, сообщает «Динамомания».

По информации источника, «Гранда» хочет взять игрока в аренду на полгода, также хихонский «Спортинг» и неназванные клубы из Румынии и Польши проявляют интерес к украинцу.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего украинца в 1 миллион евро. Контракт игрока с киевским клубом рассчитан до конца 2025 года.

В нынешнем сезоне Шепелев провел за «Динамо» во всех турнирах лишь 1 минуту и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Динамо» сделало предложение по трансферу колумбийского игрока.

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Іван Распутін Источник: Динамомания
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