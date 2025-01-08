Поедет в Испанию? Хавбеком Динамо интересуются несколько иностранных клубов

Украинский хавбек «Динамо» Владимир Шепелев может перейти в европейскую лигу, сообщает «Динамомания».

По информации источника, «Гранда» хочет взять игрока в аренду на полгода, также хихонский «Спортинг» и неназванные клубы из Румынии и Польши проявляют интерес к украинцу.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего украинца в 1 миллион евро. Контракт игрока с киевским клубом рассчитан до конца 2025 года.

В нынешнем сезоне Шепелев провел за «Динамо» во всех турнирах лишь 1 минуту и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Динамо» сделало предложение по трансферу колумбийского игрока.