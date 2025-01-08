Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Стивен Джеррард станет дедушкой в 44 года. Его дочь – огонь
Другие новости
08 января 2025, 02:07 |
144
0

ФОТО. Стивен Джеррард станет дедушкой в 44 года. Его дочь – огонь

Старшая дочь Стиви Джи порадовала отца новостью

08 января 2025, 02:07 |
144
0
ФОТО. Стивен Джеррард станет дедушкой в 44 года. Его дочь – огонь
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Джеррард

20-летняя дочь Стивена Джеррарда Лили-Элла сообщила в Instagram о том, что она беременна.

Лили-Элла – старшая дочь тренера «Аль-Иттифак», она встречается с Ли Бирном.

«Наш маленький секрет. Лучшая новость в жизни, наш малыш скоро будет», – оповестила весь мир Лили-Элла.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В комментарии пришел и отец: «Мы не можем дождаться. Большая новость. Поздравляем. Мы любим тебя», – отреагировал Стиви Джи.

Издание Telegraph сообщает, что отец и дедушка будущего мужа Лили-Эллы связаны с преступной организацией «Картель Кинахан».

По теме:
ФОТО. У Василия Вирастюка – пополнение в семье. Кто родился?
ФОТО. Сын Шумахера впервые опубликовал снимок отца после происшествия
ФОТО. Десятки миллионов. Экс-защитник Динамо подарил жене шикарное авто
фото lifestyle Стивен Джеррард
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
Футбол | 07 января 2025, 22:53 6
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи

Украинец дал категорический ответ ПСЖ

Обязательный выкуп. Динамо сделало предложение по трансферу колумбийца
Футбол | 08 января 2025, 00:06 0
Обязательный выкуп. Динамо сделало предложение по трансферу колумбийца
Обязательный выкуп. Динамо сделало предложение по трансферу колумбийца

Киевский клуб очень заинтересован в Николасе Родригесе

УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
Бокс | 07.01.2025, 08:19
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
Начались переговоры. Динамо нацелилось на 22-летнего европейского вингера
Футбол | 07.01.2025, 16:43
Начались переговоры. Динамо нацелилось на 22-летнего европейского вингера
Начались переговоры. Динамо нацелилось на 22-летнего европейского вингера
«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
Бокс | 07.01.2025, 07:50
«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Бесит этим». Испанский журналист рассказал, чем Лунин не угождает фанатам
«Бесит этим». Испанский журналист рассказал, чем Лунин не угождает фанатам
06.01.2025, 22:29 2
Футбол
Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
06.01.2025, 11:19 26
Футбол
ДЮБУА: «Усику повезло. Все было законно, почему он не хватался за яйца?»
ДЮБУА: «Усику повезло. Все было законно, почему он не хватался за яйца?»
06.01.2025, 21:28 9
Бокс
«Мало стоит много». В Италии оценили игру Довбика в римском дерби
«Мало стоит много». В Италии оценили игру Довбика в римском дерби
06.01.2025, 10:01 4
Футбол
«Я на это даже не смотрел». Известный чемпион о реванше Усик – Фьюри
«Я на это даже не смотрел». Известный чемпион о реванше Усик – Фьюри
06.01.2025, 08:03 2
Бокс
Перес разочаровался в трех игроках старта Реала. Пойдет на радикальные меры
Перес разочаровался в трех игроках старта Реала. Пойдет на радикальные меры
06.01.2025, 20:00
Футбол
14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
06.01.2025, 01:47
Хоккей
Турки Аль-Шейх назвал единственного боксера, который лучше Усика и Кличко
Турки Аль-Шейх назвал единственного боксера, который лучше Усика и Кличко
06.01.2025, 09:05 13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем