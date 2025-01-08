ФОТО. Стивен Джеррард станет дедушкой в 44 года. Его дочь – огонь
Старшая дочь Стиви Джи порадовала отца новостью
20-летняя дочь Стивена Джеррарда Лили-Элла сообщила в Instagram о том, что она беременна.
Лили-Элла – старшая дочь тренера «Аль-Иттифак», она встречается с Ли Бирном.
«Наш маленький секрет. Лучшая новость в жизни, наш малыш скоро будет», – оповестила весь мир Лили-Элла.
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В комментарии пришел и отец: «Мы не можем дождаться. Большая новость. Поздравляем. Мы любим тебя», – отреагировал Стиви Джи.
Издание Telegraph сообщает, что отец и дедушка будущего мужа Лили-Эллы связаны с преступной организацией «Картель Кинахан».
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