Когда пройдет жеребьевка основной сетки Australian Open 2025?
Открытый чемпионат Австралии пройдет с 12 по 26 января
12 января стартуют матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии 2025 в Мельбурне.
В основе выступят четыре представительницы Украины: Марта Костюк (WTA 18), Элина Свитолина (WTA 29), Даяна Ястремская (WTA 33) и Ангелина Калинина (WTA 48).
Жеребьевка основной сетки мужского и женского одиночных разрядов австралийского мейджора начнется 9 января в 05:30 по Киеву.
В квалификации к Australian Open продолжает выступления Дарья Снигур (WTA 169). Украинка уже прошла два раунда отбора.
Церемония жеребьевки будет транслироваться в прямом эфире на канале Australian Open на YouTube и на странице Facebook.
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