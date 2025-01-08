Когда пройдет жеребьевка основной сетки Australian Open 2025?

12 января стартуют матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии 2025 в Мельбурне.

В основе выступят четыре представительницы Украины: Марта Костюк (WTA 18), Элина Свитолина (WTA 29), Даяна Ястремская (WTA 33) и Ангелина Калинина (WTA 48).

Жеребьевка основной сетки мужского и женского одиночных разрядов австралийского мейджора начнется 9 января в 05:30 по Киеву.

В квалификации к Australian Open продолжает выступления Дарья Снигур (WTA 169). Украинка уже прошла два раунда отбора.

Церемония жеребьевки будет транслироваться в прямом эфире на канале Australian Open на YouTube и на странице Facebook.