ЯСТРЕМСКАЯ: «Подумала, мол, ладно, я просто расслаблюсь и буду играть»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) прокомментировала победу над Кэти Волынец (США, WTA 59) в 1-м раунде хардового турнира WTA 250 в Хобарте (Австралия):

«Я не так много матчей сыграла, поэтому я бы сказала, что в первом сете не чувствовала себя особенно комфортно на корте. А во втором сете я подумала, мол, ладно [машет рукой], я просто расслаблюсь и буду играть. Это и все (смеется).

Что касается условий, то сегодня было довольно ветрено, я не могла понять, куда дует ветер. Было просто так [крутит пальцем вверх] посреди корта. Поэтому надо было быть действительно сосредоточенной, просто двигаться и играть.

Что я буду делать вечером после матча? Думаю, я просто вернусь обратно в отель и буду отдыхать. И все. И буду есть лобстера. Я хотела это сделать в свободный день (улыбается) и так пока и не сделала [зрители смеются и аплодируют]. Поэтому я попробую насладиться своим вечером и быть сфокусированной для завтрашнего дня».

8 января украинка сыграет против Энн Ли в 1/8 финала соревнований в Хобарте. Старт матча запланирован на 04:30 по Киеву.

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Видеообзор матча Даяна Ястремская – Кэти Волынец