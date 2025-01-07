Даяна Ястремская – Энн Ли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 250 в Хобарте 8 января в 04:30
8 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 250 в Хобарте, Австралия.
Во 2-м раунде украинка сыграет против 91-й ракетки мира Энн Ли из США. Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после игры Джойнт – Линетт. Ориентировочное время старта – 04:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Марии Лурдес Карле (Аргентина, WTA 96), либо против Маккартни Кесслер (США, WTA 67).
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