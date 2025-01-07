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  4. Даяна Ястремская – Энн Ли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
07 января 2025, 19:15 |
124
0

Даяна Ястремская – Энн Ли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 250 в Хобарте 8 января в 04:30

07 января 2025, 19:15 |
124
0
Даяна Ястремская – Энн Ли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

8 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 250 в Хобарте, Австралия.

Во 2-м раунде украинка сыграет против 91-й ракетки мира Энн Ли из США. Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после игры Джойнт – Линетт. Ориентировочное время старта – 04:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Марии Лурдес Карле (Аргентина, WTA 96), либо против Маккартни Кесслер (США, WTA 67).

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Даяна Ястремская – Энн Ли. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Хобарте
Известно, когда Ястремская начнет матч 1/8 финала турнира WTA 250 в Хобарте
Даяна Ястремская Энн Ли смотреть онлайн WTA Хобарт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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