Даяна Ястремская – Энн Ли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 250 в Хобарте, Австралия.

Во 2-м раунде украинка сыграет против 91-й ракетки мира Энн Ли из США. Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после игры Джойнт – Линетт. Ориентировочное время старта – 04:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Марии Лурдес Карле (Аргентина, WTA 96), либо против Маккартни Кесслер (США, WTA 67).

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