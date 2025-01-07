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  4. Даяна Ястремская – Энн Ли. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Хобарте
WTA
07 января 2025, 18:22 |
118
0

Даяна Ястремская – Энн Ли. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Хобарте

Поединок 1/8 финала состоится 8 января, ориентировочный старт встречи – 04:30 по Киеву

07 января 2025, 18:22 |
118
0
Даяна Ястремская – Энн Ли. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Хобарте
Коллаж Sport.ua

8 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 250 в Хобарте, Австралия.

В 1/8 финала украинка сыграет против Энн Ли (США, WTA 91). Ориентировочное время начала встречи – 04:30 по Киеву.

Даяна Ястремская

Даяна удивила в игре с Волынец. Не стилем игры. Все также лупила, иногда бездумно. Просто попадала чаще, чем делала анфорсы.

Тут удивила тем, что после проигранного сета не поплыла, а заиграла агрессивнее и четче, что и позволило достаточно спокойно выиграть обе последующие партии. В принципе, все остались довольны игрой Даяны и она заслужила на похвалу.

Но хватит ли удачи и везения на последующие матчи? Даяна действительно в свой лучший день может обыграть кого угодно. Матч с Волынец напомнил ее уровень на Australian Open 2024, где она добралась до полуфинала. Все мы знаем, как Ястремская посыпалась после мейджора.

В Хобарте на Даяну может давить разве что первый номер посева. До полуфинала все соперницы у Даяны не самые сложные, да и там Анисимова / Аванесян. Но не забываем, что для Даяны главная соперница – она сама.

Что касается статистических показатель, то в игре с Волынец они не были на запредельном уровне. 62,7% выигранных очков на первой подаче, 47,8% на второй. 2 эйса, но зато 0 двойных ошибок. Ключевым фактором, который позволил Ястремской победить – 75% выигранных поинтов с приеме второй подачи Кэти.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Энн Ли

24-летняя американка не демонстрирует какого-то гениального прогресса, но все же может стабильно играть и побеждать более слабых соперниц в Туре.

Ее личный рекорд в рейтинге WTA – 44-я позиция. Также на счету Энн 1 выигранный трофей WTA – хардовый Тенерифе в 2021 году. А на турнирах Grand Slam Ли не проходила дальше 3-го раунда.

Энн точно не опаснее Волынец. В 2025 году на счету американской теннисистки четыре победы и одно поражение. И проиграла именно Кэти в двух сетах в матче 1/8 финала соревнований в Окленде. А из четырех побед две были добыты над Слоан Стивенс. По сути, Ястремская станет первым серьезным испытанием для Ли в 2025 году.

Может, уровень Даяны в матче с Волынец вводит в заблуждение, но при такой же игре можно и нужно обыграть Энн, которая делает акцент на качестве и длинных ралли, а не мощи или подаче. Хотя процент выигранных подач с ростом 1 метр и 70 см вызывает уважение. В Хобарте на первой подаче в трех поединках у нее были показатели 70%, 77% и 82%. А на второй – 48–50%. Даяне точно нужно давить мощью и стараться попадать как можно чаще, ну и думать...

Getty Images/Global Images Ukraine. Энн Ли

Прогноз на матч Даяна Ястремская – Энн Ли

Ранее девушки между собой не играли. Букмекеры ведут небольшой, но все же фавориткой американку. Это позволяет нам не играть чистую победу Даяны, а подстраховаться плюс форами. +2.5 на Ястремскую за 1.78 выглядит привлекательно.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
08.01.2025 -
04:30
Энн Ли
Фора Ястремской +2.5 1.78 Сделать ставку
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Даяна Ястремская Энн Ли WTA Хобарт прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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