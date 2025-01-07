Даяна Ястремская – Кэти Волынец. Камбек и первая победа. Видеообзор матча

7 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) переиграла Кэти Волынец (США, WTA 59) в 1/16 финала хардового турнира WTA 250 в Хобарте, Австралия.

Матч завершился за 2 часа со счетом 2:6, 6:4, 6:1 в пользу Даяны. Во второй и третьей партии украинка отдала всего одну свою подачу.

Для Ястремской эта победа стала первой в 2025 году. Во 2-м раунде она встретится с Энн Ли (США, WTA 91).

Видеообзор матча Даяна Ястремская – Кэти Волынец