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  4. Даяна Ястремская – Кэти Волынец. Камбек и первая победа. Видеообзор матча
WTA
07 января 2025, 07:10 |
237
0

Даяна Ястремская – Кэти Волынец. Камбек и первая победа. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Хобарте

07 января 2025, 07:10 |
237
0
Даяна Ястремская – Кэти Волынец. Камбек и первая победа. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

7 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) переиграла Кэти Волынец (США, WTA 59) в 1/16 финала хардового турнира WTA 250 в Хобарте, Австралия.

Матч завершился за 2 часа со счетом 2:6, 6:4, 6:1 в пользу Даяны. Во второй и третьей партии украинка отдала всего одну свою подачу.

Для Ястремской эта победа стала первой в 2025 году. Во 2-м раунде она встретится с Энн Ли (США, WTA 91).

Видеообзор матча Даяна Ястремская – Кэти Волынец

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Даяна Ястремская Кэти Волынец WTA Хобарт видео теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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