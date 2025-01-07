WTA07 января 2025, 07:10 |
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Даяна Ястремская – Кэти Волынец. Камбек и первая победа. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Хобарте
07 января 2025, 07:10 |
237
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7 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) переиграла Кэти Волынец (США, WTA 59) в 1/16 финала хардового турнира WTA 250 в Хобарте, Австралия.
Матч завершился за 2 часа со счетом 2:6, 6:4, 6:1 в пользу Даяны. Во второй и третьей партии украинка отдала всего одну свою подачу.
Для Ястремской эта победа стала первой в 2025 году. Во 2-м раунде она встретится с Энн Ли (США, WTA 91).
Видеообзор матча Даяна Ястремская – Кэти Волынец
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