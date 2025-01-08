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Кубок Бельгии
Сент-Трюйден
07.01.2025 21:45 – FT 0 : 4
Генк
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Бельгия
08 января 2025, 02:23 | Обновлено 08 января 2025, 02:39
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0

Кубок Бельгии. Два разгрома: Брюгге и Генк вышли в полуфиналы

Вечером 7 января состоялись два матча 1/4 финала

08 января 2025, 02:23 | Обновлено 08 января 2025, 02:39
15
0
Кубок Бельгии. Два разгрома: Брюгге и Генк вышли в полуфиналы
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 7 января состоялись два матча 1/4 финала Кубка Бельгии.

Болельщики увидели два разгрома. Брюгге и Генк вышли в полуфиналы

Брюгге с крупным счетом переиграл Левен (3:0), а Генк на выезде разгромил Сент-Трюйден (4:0).

В оставшихся матчах 1/4 финала сыграют: Антверпен – Сен-Жилуаз (8 января) и Беерсхот – Андерлехт (9 января).

Кубок Бельгии. 1/4 финала, 7 января

Брюгге – Ауд-Хеверле Левен – 3:0

Голы: Цолис, 23, 69, Скурась, 86 (пен)

Сент-Трюйден – Генк – 0:4

Голы: О Хен Гю, 30, 52, Аль-Уахди, 63, Адедеджи-Стернберг, 81

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Кубок Бельгии по футболу Брюгге Генк Ауд-Хеверле Левен Сент-Трюйден Беерсхот Христос Цолис
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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