Кубок Бельгии. Два разгрома: Брюгге и Генк вышли в полуфиналы
Вечером 7 января состоялись два матча 1/4 финала
Вечером 7 января состоялись два матча 1/4 финала Кубка Бельгии.
Болельщики увидели два разгрома. Брюгге и Генк вышли в полуфиналы
Брюгге с крупным счетом переиграл Левен (3:0), а Генк на выезде разгромил Сент-Трюйден (4:0).
В оставшихся матчах 1/4 финала сыграют: Антверпен – Сен-Жилуаз (8 января) и Беерсхот – Андерлехт (9 января).
Кубок Бельгии. 1/4 финала, 7 января
Брюгге – Ауд-Хеверле Левен – 3:0
Голы: Цолис, 23, 69, Скурась, 86 (пен)
Сент-Трюйден – Генк – 0:4
Голы: О Хен Гю, 30, 52, Аль-Уахди, 63, Адедеджи-Стернберг, 81
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