Кубок Бельгии. Два разгрома: Брюгге и Генк вышли в полуфиналы

Вечером 7 января состоялись два матча 1/4 финала Кубка Бельгии.

Болельщики увидели два разгрома. Брюгге и Генк вышли в полуфиналы

Брюгге с крупным счетом переиграл Левен (3:0), а Генк на выезде разгромил Сент-Трюйден (4:0).

В оставшихся матчах 1/4 финала сыграют: Антверпен – Сен-Жилуаз (8 января) и Беерсхот – Андерлехт (9 января).

Кубок Бельгии. 1/4 финала, 7 января

Брюгге – Ауд-Хеверле Левен – 3:0

Голы: Цолис, 23, 69, Скурась, 86 (пен)

Сент-Трюйден – Генк – 0:4

Голы: О Хен Гю, 30, 52, Аль-Уахди, 63, Адедеджи-Стернберг, 81