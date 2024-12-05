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  4. Юнион и Гент выдали невероятный кубковый матч. Забито было пять голов
Кубок Бельгии
Генк
04.12.2024 21:30 – FT 2 : 1
Стандард
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Бельгия
05 декабря 2024, 04:10 | Обновлено 05 декабря 2024, 04:11
32
0

Юнион и Гент выдали невероятный кубковый матч. Забито было пять голов

4 декабря состоялись матчи 1/8 финала Кубка Бельгии

05 декабря 2024, 04:10 | Обновлено 05 декабря 2024, 04:11
32
0
Юнион и Гент выдали невероятный кубковый матч. Забито было пять голов
Getty Images/Global Images Ukraine

4 декабря состоялось шесть матчей 1/8 финала Кубка Бельгии.

Одним из ключевых поединков стало противостояние между «Юнионом» и «Гентом». В первом тайме команды завершили с равным счетом 1:1. Во второй половине хозяева забили дважды, а гости ответили одним голом. В итоге «Рояль Юнион» одержал победу со счетом 3:2.

«Левен» разгромил «Варегем» – 5:0. «Серкль Брюгге», играя в меньшинстве, уступил «Сент-Трейдену» – 0:1.

«Беерсхот» в серии пенальти переиграл «Мехелен» – 2:2 (по пенальти: 4:2). Аналогичным образом серия пенальти решила судьбу матча между «Кортрейком» и «Антверпеном», где победу одержал «Антверпен» – 0:0 (по пенальти: 3:4).

«Гент» в дополнительное время вырвал победу у «Стандарта» – 2:1.

Кубок Бельгии. 1/8 финала. 4 декабря

Левен – Варегем – 5:0
Голы: Куручай, 15, Мазиз, 35, Банзузи, 39, Ндри, 53, Иквуесеми, 60

Рояль Унион – Гент – 3:2
Голы: Эммануэль, 13, 58, Фусейни, 48, – Дин, 43, Гендельман, 62

Беерсхот – Мехелен – 2:2 (по пенальти: 4:2)
Голы: Колассен, 88, Толис, 110, – Хайреманс, 75, Бафдили, 118
Удаление: Уаттара, 117

Генк – Стандард – 2:1
Голы: Арокодаре, 72, Грошовски, 115, – Зечири, 65

Кортрейк – Антверпен – 0:0 (по пенальти: 3:4)

Серкль Брюгге – Сент-Трейден – 0:1
Гол: Феррари, 10
Удаление: Каку, 7

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Кубок Бельгии по футболу Левен Кюрзава Юнион Сен-Жилуаз Гент Мехелен Генк Стандард Кортрейк Антверпен Серкль Брюгге Сент-Трюйден
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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