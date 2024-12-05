Юнион и Гент выдали невероятный кубковый матч. Забито было пять голов
4 декабря состоялись матчи 1/8 финала Кубка Бельгии
4 декабря состоялось шесть матчей 1/8 финала Кубка Бельгии.
Одним из ключевых поединков стало противостояние между «Юнионом» и «Гентом». В первом тайме команды завершили с равным счетом 1:1. Во второй половине хозяева забили дважды, а гости ответили одним голом. В итоге «Рояль Юнион» одержал победу со счетом 3:2.
«Левен» разгромил «Варегем» – 5:0. «Серкль Брюгге», играя в меньшинстве, уступил «Сент-Трейдену» – 0:1.
«Беерсхот» в серии пенальти переиграл «Мехелен» – 2:2 (по пенальти: 4:2). Аналогичным образом серия пенальти решила судьбу матча между «Кортрейком» и «Антверпеном», где победу одержал «Антверпен» – 0:0 (по пенальти: 3:4).
«Гент» в дополнительное время вырвал победу у «Стандарта» – 2:1.
Кубок Бельгии. 1/8 финала. 4 декабря
Левен – Варегем – 5:0
Голы: Куручай, 15, Мазиз, 35, Банзузи, 39, Ндри, 53, Иквуесеми, 60
Рояль Унион – Гент – 3:2
Голы: Эммануэль, 13, 58, Фусейни, 48, – Дин, 43, Гендельман, 62
Беерсхот – Мехелен – 2:2 (по пенальти: 4:2)
Голы: Колассен, 88, Толис, 110, – Хайреманс, 75, Бафдили, 118
Удаление: Уаттара, 117
Генк – Стандард – 2:1
Голы: Арокодаре, 72, Грошовски, 115, – Зечири, 65
Кортрейк – Антверпен – 0:0 (по пенальти: 3:4)
Серкль Брюгге – Сент-Трейден – 0:1
Гол: Феррари, 10
Удаление: Каку, 7
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