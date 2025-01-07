Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Молодежь vs Опыт. Динамовцы сыграли матч по теннисболу на сборах
Украина. Премьер лига
07 января 2025, 19:50 |
225
0

ВИДЕО. Молодежь vs Опыт. Динамовцы сыграли матч по теннисболу на сборах

Оказалось очень интересная тренировка

07 января 2025, 19:50 |
225
0
ВИДЕО. Молодежь vs Опыт. Динамовцы сыграли матч по теннисболу на сборах
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» находится в Турции на зимнем тренировочном сборе.

На этот раз игроки решили посоревноваться в теннисболе. На футбольном корте сошлись команда опытных игроков: Шапаренко, Попов, Биловар и Дубинчак, и молодые исполнители: Саленко, Попомаренко, Ищенко и Герич.

В итоге был сыгран полноценный матч, и даже определен победитель.

Киевское «Динамо» 6 января прибыло в Турцию, где с первого дня начало подготовку к матчам Лиги Европы.

Уже 10 января «Динамо» сыграет против немецкого «Магдебурга».

Также соперниками динамовцев будут румынский ФКСБ (12 января), польский «Видзев» (13 января) и болгарский ЦСКА 1948 (16 января).

По теме:
Главный тренер Ботошани подтвердил информацию о переговорах с Бесединым
В Ингульце на просмотре находится три игрока
Подготовка к ЛЧ. Шахтер подтвердил соперников на сборе в Турции
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Николай Шапаренко Денис Попов Кристиан Биловар Владислав Дубинчак Роман Саленко Матвей Пономаренко Даниил Ищенко Владислав Герич тренировка учебно-тренировочные сборы
Олександр Сільченко Источник: YouTube
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
Бокс | 07 января 2025, 07:50 0
«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри

Джей Опетая высказался о декабрьском поединке

Выкупить обратно. Челси хочет подписать защитника сборной Англии
Футбол | 07 января 2025, 19:13 0
Выкупить обратно. Челси хочет подписать защитника сборной Англии
Выкупить обратно. Челси хочет подписать защитника сборной Англии

Гехи уже выступал за Синих

УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
Бокс | 07.01.2025, 08:19
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа
Бокс | 07.01.2025, 13:37
«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа
«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа
Убытки на 270 миллионов. Чем грозит Барселоне провал с регистрацией Ольмо
Футбол | 07.01.2025, 11:55
Убытки на 270 миллионов. Чем грозит Барселоне провал с регистрацией Ольмо
Убытки на 270 миллионов. Чем грозит Барселоне провал с регистрацией Ольмо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как выглядит таблица АПЛ после суперматча между Ливерпулем и Ман Юнайтед
Как выглядит таблица АПЛ после суперматча между Ливерпулем и Ман Юнайтед
06.01.2025, 06:23 2
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
06.01.2025, 10:00 7
Хоккей
Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
06.01.2025, 22:58 12
Футбол
ВИДЕО. Усик стал миллиардером, а Джошуа назвал следующего соперника
ВИДЕО. Усик стал миллиардером, а Джошуа назвал следующего соперника
05.01.2025, 16:10
Бокс
Скончался бывший футболист Динамо и Днепра. Он – отец чемпионки Олимпиады
Скончался бывший футболист Динамо и Днепра. Он – отец чемпионки Олимпиады
06.01.2025, 09:41
Футбол
«Мало стоит много». В Италии оценили игру Довбика в римском дерби
«Мало стоит много». В Италии оценили игру Довбика в римском дерби
06.01.2025, 10:01 4
Футбол
Известный промоутер Боб Арум отреагировал на возвращение Кличко в бокс
Известный промоутер Боб Арум отреагировал на возвращение Кличко в бокс
06.01.2025, 04:14
Бокс
Майк Тайсон назвал боксера, которого никто никогда не превзойдет
Майк Тайсон назвал боксера, которого никто никогда не превзойдет
06.01.2025, 00:50 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем