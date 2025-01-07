ВИДЕО. Молодежь vs Опыт. Динамовцы сыграли матч по теннисболу на сборах

Киевское «Динамо» находится в Турции на зимнем тренировочном сборе.

На этот раз игроки решили посоревноваться в теннисболе. На футбольном корте сошлись команда опытных игроков: Шапаренко, Попов, Биловар и Дубинчак, и молодые исполнители: Саленко, Попомаренко, Ищенко и Герич.

В итоге был сыгран полноценный матч, и даже определен победитель.

Киевское «Динамо» 6 января прибыло в Турцию, где с первого дня начало подготовку к матчам Лиги Европы.

Уже 10 января «Динамо» сыграет против немецкого «Магдебурга».

Также соперниками динамовцев будут румынский ФКСБ (12 января), польский «Видзев» (13 января) и болгарский ЦСКА 1948 (16 января).