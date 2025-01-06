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Испания
06 января 2025, 14:55 | Обновлено 06 января 2025, 14:58
165
0

Барселона включила в заявку на Суперкубок незарегистрированных игроков

Дани Ольмо и Пау Виктор поедут в Саудовскую Аравию с командой

06 января 2025, 14:55 | Обновлено 06 января 2025, 14:58
165
0
Барселона включила в заявку на Суперкубок незарегистрированных игроков
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанская «Барселона» опубликовала заявочный лист на матч Суперкубка Испании, который состоится 8 января. Соперником каталонцев будет мадридский «Атлетико».

Дани Ольмо и Пау Виктор были включены в итоговый список, несмотря на то, что клубу было отказано в их регистрации на вторую часть чемпионата.

В социальной сети X болельщики клуба обратили внимание на присутствие незарегистрированных игроков в заявочном листе. Пресс-служба клуба не предоставила обратной связи на комментарии.

После того как Ла Лига отказала «Барселоне» в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора, каталонский клуб сообщил, что будет обращаться в суд повторно. Суд первой инстанции также отказал команде в регистрации футболистов.

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Суперкубок Испании по футболу заявка Барселона Атлетико Мадрид Барселона - Атлетико Дани Ольмо Пау Виктор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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