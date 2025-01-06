Барселона включила в заявку на Суперкубок незарегистрированных игроков
Дани Ольмо и Пау Виктор поедут в Саудовскую Аравию с командой
Испанская «Барселона» опубликовала заявочный лист на матч Суперкубка Испании, который состоится 8 января. Соперником каталонцев будет мадридский «Атлетико».
Дани Ольмо и Пау Виктор были включены в итоговый список, несмотря на то, что клубу было отказано в их регистрации на вторую часть чемпионата.
В социальной сети X болельщики клуба обратили внимание на присутствие незарегистрированных игроков в заявочном листе. Пресс-служба клуба не предоставила обратной связи на комментарии.
После того как Ла Лига отказала «Барселоне» в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора, каталонский клуб сообщил, что будет обращаться в суд повторно. Суд первой инстанции также отказал команде в регистрации футболистов.
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