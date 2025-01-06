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  4. «Волшебник». Фанаты отреагировали на победу Ромы над Лацио
Италия
06 января 2025, 03:03 |
468
0

«Волшебник». Фанаты отреагировали на победу Ромы над Лацио

Рома одержала победу над Лацио со счетом 2:0

06 января 2025, 03:03 |
468
0
«Волшебник». Фанаты отреагировали на победу Ромы над Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine

5 января, в матче 19-го тура Серии А «Рома» на своем стадионе одержала победу в римском дерби над «Лацио» со счетом 2:0.

«Рома» открыла счет на 10-й минуте благодаря голу Лоренцо Пеллегрини. На 18-й минуте Салемакерс удвоил преимущество. В конце игры случилась стычка, в результате которой был удален Кастельянос. После победы «Рома» с 23 очками занимать 10-е место, а «Лацио» остается с 35 очками на 4-й позиции.

Фанаты «Ромы» довольны результатом, но переживают, что команда не сможет продолжить в том же духе из-за плохого начала сезона.

Soccorso_andrea: «Играем хорошо, так держать, вперед «Рома».

John_E57: «Могу сказать только одно: Клаудио Раньери – волшебник! Когда все прочитали состав, сколько людей ругались, потому что Пеллегрини был в стартовом составе? Черт возьми, пусть сделают его святым прямо сейчас!».

Manuel Amelio: «Полная победа, но она не стирает кошмар начала сезона. Теперь опускаем голову и работаем, потому что предстоит многое наверстать».

St: «Не похоже, чтобы вы были довольны. Не вы, те, кто пишет. Почти злые. Я ожидал другого результата, но на самом деле вообще не был уверен, я опирался на катастрофическую игру с «Миланом». Где, возможно, Раньери даже ошибся с заменами. Сегодня Пеллегрини как будто на солнышке гуляет».

Anto: «После Моуриньо вернулись к своему обычному уровню. Это было дерби... Теперь отдыхать».

Ghieelah: «Не должно было быть так, но ничего страшного, не так уж и плохо. «Рома» играла довольно хорошо, мяч циркулировал, теперь с Довбиком и Салемакерсом в атаке игра стала менее предсказуемой».

MoroSimo: «Три очка, это хорошо. Еще много предстоит изменить, слишком много нужно вернуть. Давайте проснемся и не позволим этому быть просто мимолетной вспышкой».

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Рома Рим Рома - Лацио Лацио Серия A чемпионат Италии по футболу реакция болельщиков Артем Довбик Лоренцо Пеллегрини Алексис Салемакерс Валентин Кастельянос Клаудио Раньери
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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