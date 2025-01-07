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Australian Open
07 января 2025, 19:10 |
66
0

Дарья Снигур – Барбора Палицова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го раунда квалификации мейджора 8 января в 01:00

07 января 2025, 19:10 |
66
0
Дарья Снигур – Барбора Палицова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

8 января украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 139) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2025.

Во 2-м раунде украинка сыграет против Барборы Палицовой (Чехия, WTA 179). Поединок состоится 1-м запуском на корте №6. Ориентировочное время начала встречи – 01:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.

Победительница матча в решающем раунде отбора к Australian Open сыграет либо против Анны Каролины Шмидловой (Словакия, WTA 114), либо против Ребекки Шрамковой (Швейцария, WTA 144).

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Дарья Снигур Барбора Палицова смотреть онлайн Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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