Дарья Снигур – Барбора Палицова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 2-го раунда квалификации мейджора 8 января в 01:00
8 января украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 139) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2025.
Во 2-м раунде украинка сыграет против Барборы Палицовой (Чехия, WTA 179). Поединок состоится 1-м запуском на корте №6. Ориентировочное время начала встречи – 01:00 по Киеву.
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Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.
Победительница матча в решающем раунде отбора к Australian Open сыграет либо против Анны Каролины Шмидловой (Словакия, WTA 114), либо против Ребекки Шрамковой (Швейцария, WTA 144).
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