Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, почему Наполи не подпишет Судакова зимой. Дело не в деньгах
Италия
08 января 2025, 02:07 |
49
0

Известно, почему Наполи не подпишет Судакова зимой. Дело не в деньгах

Украинец заинтересовал итальянский гранд

08 января 2025, 02:07 |
49
0
Известно, почему Наполи не подпишет Судакова зимой. Дело не в деньгах
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

Итальянские СМИ сообщают, что «Наполи» возобновил интерес к украинцу, но зимний трансфер маловероятен. Итальянский журналист Чиро Венерато назвал причину, почему Судакова в «Наполи» мы не увидим.

«Наполи» не сможет зарегистрировать Судакова из-за лимита слотов в составе для игроков, которые не являются членами ЕС. Этот лимит уже достигнут, что является непреодолимым препятствием в переговорах. Слухи о январском трансфере Судакова являются необоснованными», – утверждает журналист.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 23 матча, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин вспомнил историю с зимним предложением «Наполи» в 40 миллионов евро за Судакова.

По теме:
Поедет в Испанию? Хавбеком Динамо интересуются несколько иностранных клубов
Обязательный выкуп. Динамо сделало предложение по трансферу колумбийца
ВИДЕО. Динамо поблагодарило Андриевского за игру подборкой лучших моментов
Наполи Шахтер Донецк трансферы Серии A трансферы УПЛ Георгий Судаков
Дмитро Олійник Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа
Бокс | 07 января 2025, 13:37 0
«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа
«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа

Сергей Богачук положительно относится к возможному возвращению легенды

Трансфер Динамо. Известно, кем хочет усилиться Шовковский
Футбол | 07 января 2025, 09:57 0
Трансфер Динамо. Известно, кем хочет усилиться Шовковский
Трансфер Динамо. Известно, кем хочет усилиться Шовковский

Коуч «бело-синих» хочет усилить несколько позиций

УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
Бокс | 07.01.2025, 08:19
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере
Футбол | 08.01.2025, 00:34
Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере
Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
Футбол | 07.01.2025, 22:53
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес разочаровался в трех игроках старта Реала. Пойдет на радикальные меры
Перес разочаровался в трех игроках старта Реала. Пойдет на радикальные меры
06.01.2025, 20:00
Футбол
«Судья помог. Это мало ценят». Бриедис отреагировал на реванш Усик – Фьюри
«Судья помог. Это мало ценят». Бриедис отреагировал на реванш Усик – Фьюри
06.01.2025, 19:42 1
Бокс
«Я на это даже не смотрел». Известный чемпион о реванше Усик – Фьюри
«Я на это даже не смотрел». Известный чемпион о реванше Усик – Фьюри
06.01.2025, 08:03 2
Бокс
Турки Аль-Шейх назвал единственного боксера, который лучше Усика и Кличко
Турки Аль-Шейх назвал единственного боксера, который лучше Усика и Кличко
06.01.2025, 09:05 13
Бокс
Майк Тайсон назвал боксера, которого никто никогда не превзойдет
Майк Тайсон назвал боксера, которого никто никогда не превзойдет
06.01.2025, 00:50 4
Бокс
Терпение лопнуло. Лидер Барселоны окончательно решил покинуть клуб
Терпение лопнуло. Лидер Барселоны окончательно решил покинуть клуб
06.01.2025, 15:57 1
Футбол
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
07.01.2025, 08:57 10
Футбол
Скончался бывший футболист Динамо и Днепра. Он – отец чемпионки Олимпиады
Скончался бывший футболист Динамо и Днепра. Он – отец чемпионки Олимпиады
06.01.2025, 09:41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем