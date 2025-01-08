Известно, почему Наполи не подпишет Судакова зимой. Дело не в деньгах

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

Итальянские СМИ сообщают, что «Наполи» возобновил интерес к украинцу, но зимний трансфер маловероятен. Итальянский журналист Чиро Венерато назвал причину, почему Судакова в «Наполи» мы не увидим.

«Наполи» не сможет зарегистрировать Судакова из-за лимита слотов в составе для игроков, которые не являются членами ЕС. Этот лимит уже достигнут, что является непреодолимым препятствием в переговорах. Слухи о январском трансфере Судакова являются необоснованными», – утверждает журналист.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 23 матча, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин вспомнил историю с зимним предложением «Наполи» в 40 миллионов евро за Судакова.