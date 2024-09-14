Сергей ПАЛКИН: «Считаю, что Судаков – новая европейская звезда»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в очередной раз вспомнил историю с зимним предложением «Наполи» в 40 миллионов евро за Судакова, которое было отвергнуто, подчеркнув, что в донецком клубе полагают – хавбек стоит гораздо дороже и является новой звездой европейского футбола.

«Все знают о Судакове. Я считаю, что он – новая европейская звезда. Полгода назад мы вели переговоры с «Наполи». Они предложили 40 миллионов евро, но мы считаем, что он стоит гораздо больше. И мы думаем, что в этой Лиге чемпионов он покажет себя с лучшей стороны. У него есть мечта играть в европейском клубе с высоким рейтингом. Если он покажет хороший футбол, я считаю, что он может перейти в такой клуб», – цитирует слова Палкина, сказанные в рамках Thinking Football Summit, журналист Бен Джейкобс.

Ранее в СМИ предполагали, что «Шахтер» продаст Судакова летом 2024 года, однако фиаско сборной Украины на Евро-2024 и неудачная игра там хавбека «горняков» не поспособствовали тому, чтобы по Георгию пришло выгодное предложение.

Контракт Судакова с «Шахтером» рассчитан до 31 декабря 2028 года.