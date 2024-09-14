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  4. Сергей ПАЛКИН: «Считаю, что Судаков – новая европейская звезда»
Украина. Премьер лига
14 сентября 2024, 20:33 |
761
22

Сергей ПАЛКИН: «Считаю, что Судаков – новая европейская звезда»

В зимнее трансферное окно «горняки» отказались отпускать хавбека в Италию

14 сентября 2024, 20:33 |
761
22
Сергей ПАЛКИН: «Считаю, что Судаков – новая европейская звезда»
x.com/FCShakhtar_ua. Георгий Судаков

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в очередной раз вспомнил историю с зимним предложением «Наполи» в 40 миллионов евро за Судакова, которое было отвергнуто, подчеркнув, что в донецком клубе полагают – хавбек стоит гораздо дороже и является новой звездой европейского футбола.

«Все знают о Судакове. Я считаю, что он – новая европейская звезда. Полгода назад мы вели переговоры с «Наполи». Они предложили 40 миллионов евро, но мы считаем, что он стоит гораздо больше. И мы думаем, что в этой Лиге чемпионов он покажет себя с лучшей стороны. У него есть мечта играть в европейском клубе с высоким рейтингом. Если он покажет хороший футбол, я считаю, что он может перейти в такой клуб», – цитирует слова Палкина, сказанные в рамках Thinking Football Summit, журналист Бен Джейкобс.

Ранее в СМИ предполагали, что «Шахтер» продаст Судакова летом 2024 года, однако фиаско сборной Украины на Евро-2024 и неудачная игра там хавбека «горняков» не поспособствовали тому, чтобы по Георгию пришло выгодное предложение.

Контракт Судакова с «Шахтером» рассчитан до 31 декабря 2028 года.

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Георгий Судаков Сергей Палкин Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Бен Джейкобс
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Комментарии 23
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Airwolf77
Мудаков звезда? Звучит как первоапрельская шутка. 
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+8
Harun Bakircioğlu
Это уже как троллинг какой-то. Настолько оторвано от реальности, насколько возможно. Видимо, Палкин локти кусает, что не продали за 40, постоянно это Наполи вспоминает.
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+7
Показать Скрыть 3 ответа
Pixelman
Ага, ага і коштує вже пів мільярда і черга стоїть 
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+6
Sashko57
Что он курит? какая звезда, особенно в шахтере? Уже видели за 100 лимонов. 
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+5
FunnyCat_____
никто не даст 70+ миллионов за чувака который что то показывает только со второй половиной таблицы УПЛ
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+5
FunnyCat_____
не наливайте ему больше 
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+5
Володимир
Сергій це аванс для Судакова ваші слова, не така він і зірка. У збірній не видно і не чути. Топ чемпіонати це не ЧУ, де зараз Довбик, а буде ще далі, де Мудрик, два роки натерає лавку. Судаков - це гравець середної величини для Європи, а може і нижче. які 40 лямів, його ціна від сили 15-17.
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+5
Vitaly Kozak
Челсі, хапайте!!!
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+3
avk2307
Треба брати. Покупці налітайте, бо то останній шанс. Потім його Маск на Марс відправить. А там точно такого немає
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+2
GloryUkraine
Цікаво, крім Челсі є ще лохи в європейських топ-лігах?
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0
Показать Скрыть 2 ответа
ptolemeus
Звичайні аферисти) Одне посміховисько вже впарили за 70 млн, тепер хочуть ще цього дурника комусь втулити. Він навіть 40 млн не коштує. В Лізі чемпіонів так само обкакуляється як і на Євро.
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0
avk2307
щоб люди розуміли на кого посилання в статті і хто начеб то у палкіна брав вью:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Jacobs_(journalist)
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0
AndiM
Яке кончене. І це про обох. Сундуклоунов не кращий не те що в колгоспній упл, він навіть в шаХраї нічим не виділяється на фоні педрінь інших. 
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0
New Zealander
Палкін базує. Тут не посперечаєшся.
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-1
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Віталій Ткачук
Це навіть вже не смішно.
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-1
Mamay
Якби нормальний тренер збірної їх всіх би розкупили після євро але комусь вигідно інше
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-7
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