Как выглядит таблица АПЛ после суперматча между Ливерпулем и Ман Юнайтед

В Английской Премьер-лиге состоялись матчи 20-го тура чемпионата Англии.

В воскресный игровой день 5 января сыгран суперматч между Ливерпулем и Ман Юнайтед.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Напряженный поединок Ливерпуль – МЮ завершился боевой ничьей (2:2).

Лидером турнира остается Ливерпуль, который набрал 46 очков. На 6 баллов отстает Арсенал с украинцем Александром Зинченко.

❗️ ВИДЕО в Телеграм: все голы тура доступны в канале 100 минут АПЛ

Топ-10 АПЛ: Ливерпуль (46 очков), Арсенал (40), Ноттингем Форест (37), Челси (36), Ньюкасл (35), Ман Сити (34), Борнмут (33), Астон Вилла (32), Фулхэм (30), Брайтон (28).

⚽️ Английская Премьер-лига

20-й тур, 4–6 января 2025

🔹 4 января

14:30. Тоттенхэм – Ньюкасл – 1:2

17:00. Астон Вилла – Лестер – 2:1

17:00. Борнмут – Эвертон – 1:0

17:00. Кристал Пелес – Челси – 1:1

17:00. Манчестер Сити – Вест Хэм – 4:1

17:00. Саутгемптон – Брентфорд – 0:5

19:30. Брайтон – Арсенал – 1:1

🔹 5 января

16:00. Фулхем – Ипсвич – 2:2

18:30. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 2:2

🔹 6 января

22:00. Вулверхэмптон – Ноттингем

🏆 Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Ливерпуль 19 14 4 1 47 - 19 46 2 Арсенал 20 11 7 2 39 - 18 40 3 Ноттингем Форест 19 11 4 4 26 - 19 37 4 Челси 20 10 6 4 39 - 24 36 5 Ньюкасл 20 10 5 5 34 - 22 35 6 Манчестер Сити 20 10 4 6 36 - 27 34 7 Борнмут 20 9 6 5 30 - 23 33 8 Астон Вилла 20 9 5 6 30 - 32 32 9 Фулхэм 20 7 9 4 30 - 27 30 10 Брайтон 20 6 10 4 30 - 29 28 11 Брентфорд 20 8 3 9 38 - 35 27 12 Тоттенхэм 20 7 3 10 42 - 30 24 13 Манчестер Юнайтед 20 6 5 9 23 - 28 23 14 Вест Хэм 20 6 5 9 24 - 39 23 15 Кристал Пэлас 20 4 9 7 21 - 28 21 16 Эвертон 19 3 8 8 15 - 25 17 17 Вулверхэмптон 19 4 4 11 31 - 42 16 18 Ипсвич Таун 20 3 7 10 20 - 35 16 19 Лестер 20 3 5 12 23 - 44 14 20 Саутгемптон 20 1 3 16 12 - 44 6 Полная таблица

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