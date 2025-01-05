Как выглядит таблица АПЛ после суперматча между Ливерпулем и Ман Юнайтед
Красные удерживают лидерство в чемпионате Англии с 46 очками
В Английской Премьер-лиге состоялись матчи 20-го тура чемпионата Англии.
В воскресный игровой день 5 января сыгран суперматч между Ливерпулем и Ман Юнайтед.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Напряженный поединок Ливерпуль – МЮ завершился боевой ничьей (2:2).
Лидером турнира остается Ливерпуль, который набрал 46 очков. На 6 баллов отстает Арсенал с украинцем Александром Зинченко.
❗️ ВИДЕО в Телеграм: все голы тура доступны в канале 100 минут АПЛ
Топ-10 АПЛ: Ливерпуль (46 очков), Арсенал (40), Ноттингем Форест (37), Челси (36), Ньюкасл (35), Ман Сити (34), Борнмут (33), Астон Вилла (32), Фулхэм (30), Брайтон (28).
⚽️ Английская Премьер-лига
20-й тур, 4–6 января 2025
🔹 4 января
- 14:30. Тоттенхэм – Ньюкасл – 1:2
- 17:00. Астон Вилла – Лестер – 2:1
- 17:00. Борнмут – Эвертон – 1:0
- 17:00. Кристал Пелес – Челси – 1:1
- 17:00. Манчестер Сити – Вест Хэм – 4:1
- 17:00. Саутгемптон – Брентфорд – 0:5
- 19:30. Брайтон – Арсенал – 1:1
🔹 5 января
- 16:00. Фулхем – Ипсвич – 2:2
- 18:30. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 2:2
🔹 6 января
- 22:00. Вулверхэмптон – Ноттингем
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|19
|14
|4
|1
|47 - 19
|46
|2
|Арсенал
|20
|11
|7
|2
|39 - 18
|40
|3
|Ноттингем Форест
|19
|11
|4
|4
|26 - 19
|37
|4
|Челси
|20
|10
|6
|4
|39 - 24
|36
|5
|Ньюкасл
|20
|10
|5
|5
|34 - 22
|35
|6
|Манчестер Сити
|20
|10
|4
|6
|36 - 27
|34
|7
|Борнмут
|20
|9
|6
|5
|30 - 23
|33
|8
|Астон Вилла
|20
|9
|5
|6
|30 - 32
|32
|9
|Фулхэм
|20
|7
|9
|4
|30 - 27
|30
|10
|Брайтон
|20
|6
|10
|4
|30 - 29
|28
|11
|Брентфорд
|20
|8
|3
|9
|38 - 35
|27
|12
|Тоттенхэм
|20
|7
|3
|10
|42 - 30
|24
|13
|Манчестер Юнайтед
|20
|6
|5
|9
|23 - 28
|23
|14
|Вест Хэм
|20
|6
|5
|9
|24 - 39
|23
|15
|Кристал Пэлас
|20
|4
|9
|7
|21 - 28
|21
|16
|Эвертон
|19
|3
|8
|8
|15 - 25
|17
|17
|Вулверхэмптон
|19
|4
|4
|11
|31 - 42
|16
|18
|Ипсвич Таун
|20
|3
|7
|10
|20 - 35
|16
|19
|Лестер
|20
|3
|5
|12
|23 - 44
|14
|20
|Саутгемптон
|20
|1
|3
|16
|12 - 44
|6
📊 Инфографика
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