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  4. Есть покупатели. Барселона предложила 3 игрокам покинуть клуб
Испания
07 января 2025, 09:46 |
1390
0

Есть покупатели. Барселона предложила 3 игрокам покинуть клуб

Рональд Араухо, Андреас Кристенсен и Эрик Гарсия могут сменить клубы летом

07 января 2025, 09:46 |
1390
0
Есть покупатели. Барселона предложила 3 игрокам покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

Три защитника каталонской «Барселоны» получили предложение покинуть клуб зимой, сообщает Fichajes.

По информации источника, Рональду Араухо, Андреасу Кристенсену и Эрику Гарсие было предложено сменить команду.

Рональдом интересуется туринский «Ювентус», в котором видят серьезное усиление обороны, несмотря на травмы. За Андреасом Кристенсеном следят «Ньюкасл» и «Астон Вилла», которые ищут опытного центрбэка. «Жирона» проявляется явный интерес к Эрику Гарсие, который оставил хорошее впечатление о себе после прошлого сезона, который он провел в аренде на «Монтиливи».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» провела переговоры по суперталанту из АПЛ.

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Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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