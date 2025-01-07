Есть покупатели. Барселона предложила 3 игрокам покинуть клуб
Рональд Араухо, Андреас Кристенсен и Эрик Гарсия могут сменить клубы летом
Три защитника каталонской «Барселоны» получили предложение покинуть клуб зимой, сообщает Fichajes.
По информации источника, Рональду Араухо, Андреасу Кристенсену и Эрику Гарсие было предложено сменить команду.
Рональдом интересуется туринский «Ювентус», в котором видят серьезное усиление обороны, несмотря на травмы. За Андреасом Кристенсеном следят «Ньюкасл» и «Астон Вилла», которые ищут опытного центрбэка. «Жирона» проявляется явный интерес к Эрику Гарсие, который оставил хорошее впечатление о себе после прошлого сезона, который он провел в аренде на «Монтиливи».
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» провела переговоры по суперталанту из АПЛ.
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