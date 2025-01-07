Хотел бы перейти. Барселона провела переговоры по суперталанту из АПЛ

«Барселона» провела переговоры по колумбийскому нападающему «Астон Виллы» Джону Дурану, сообщает Тони Хуанмарти.

По информации источника, спортивный директор «сине-гранатовых» Деку встретился с агентом игрока. До конкретики пока что далеко, но португалец дал понять представителю игрока, что в клубе следят за развитиям игрока. Агент игрока сказал, что игрок хочет однажды стать игроком «Барселоны».

В текущем сезоне Джон Дуран провел 26 матчей на клубном уровне и забил 12 голов.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Барселоны» может быть арендован итальянским грандом.