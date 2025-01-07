Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хотел бы перейти. Барселона провела переговоры по суперталанту из АПЛ
Англия
07 января 2025, 00:15 |
77
0

Хотел бы перейти. Барселона провела переговоры по суперталанту из АПЛ

Спортивный директор каталонцев Деку встретился с агентом Джона Дурана

07 января 2025, 00:15 |
77
0
Хотел бы перейти. Барселона провела переговоры по суперталанту из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Дуран

«Барселона» провела переговоры по колумбийскому нападающему «Астон Виллы» Джону Дурану, сообщает Тони Хуанмарти.

По информации источника, спортивный директор «сине-гранатовых» Деку встретился с агентом игрока. До конкретики пока что далеко, но португалец дал понять представителю игрока, что в клубе следят за развитиям игрока. Агент игрока сказал, что игрок хочет однажды стать игроком «Барселоны».

В текущем сезоне Джон Дуран провел 26 матчей на клубном уровне и забил 12 голов.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Барселоны» может быть арендован итальянским грандом.

По теме:
К Роналду. Легендарный экс-игрок Реала может стать игроком Аль-Насра
Все-таки согласился. Динамо подписало защитника сборной Украины
Солидный бомбардир. Клуб УПЛ нацелился на латиноамериканского форварда
Астон Вилла Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Джон Дуран Деку
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Волшебник». Фанаты отреагировали на победу Ромы над Лацио
Футбол | 06 января 2025, 03:03 0
«Волшебник». Фанаты отреагировали на победу Ромы над Лацио
«Волшебник». Фанаты отреагировали на победу Ромы над Лацио

Рома одержала победу над Лацио со счетом 2:0

14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
Хоккей | 06 января 2025, 01:47 0
14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею

Чехия завоевала бронзу

Интер – Милан – 2:3. Безумный камбек и гол на 90+3-й. Видеообзор матча
Футбол | 06.01.2025, 23:15
Интер – Милан – 2:3. Безумный камбек и гол на 90+3-й. Видеообзор матча
Интер – Милан – 2:3. Безумный камбек и гол на 90+3-й. Видеообзор матча
Болельщики Динамо определили лучшего игрока года
Футбол | 06.01.2025, 17:19
Болельщики Динамо определили лучшего игрока года
Болельщики Динамо определили лучшего игрока года
«Не в здравом уме». Томпсон разнес известного боксера за слова об Усике
Бокс | 06.01.2025, 08:34
«Не в здравом уме». Томпсон разнес известного боксера за слова об Усике
«Не в здравом уме». Томпсон разнес известного боксера за слова об Усике
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Рома бы не забила». Испанский журналист расхвалил Довбика за игру в дерби
«Рома бы не забила». Испанский журналист расхвалил Довбика за игру в дерби
05.01.2025, 22:51 1
Футбол
«Я на это даже не смотрел». Известный чемпион о реванше Усик – Фьюри
«Я на это даже не смотрел». Известный чемпион о реванше Усик – Фьюри
06.01.2025, 08:03 2
Бокс
Дебют в хоккейной элите: «беглецы», победа над США и лучший вратарь
Дебют в хоккейной элите: «беглецы», победа над США и лучший вратарь
05.01.2025, 08:20 5
Хоккей
Микель АРТЕТА: «Таких пенальти не видел за всю свою карьеру»
Микель АРТЕТА: «Таких пенальти не видел за всю свою карьеру»
05.01.2025, 04:20
Футбол
Полноценный переход. Агенты готовят трансфер для полузащитника Динамо
Полноценный переход. Агенты готовят трансфер для полузащитника Динамо
05.01.2025, 12:12 5
Футбол
«Будут рады это сделать». Арсенал шокировал Зинченко своим решением
«Будут рады это сделать». Арсенал шокировал Зинченко своим решением
06.01.2025, 07:49 4
Футбол
Майк Тайсон назвал боксера, которого никто никогда не превзойдет
Майк Тайсон назвал боксера, которого никто никогда не превзойдет
06.01.2025, 00:50 4
Бокс
Определен лучший супертяж в истории бокса. Какой украинец обогнал Усика?
Определен лучший супертяж в истории бокса. Какой украинец обогнал Усика?
05.01.2025, 07:51 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем