Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Динамо поблагодарило Андриевского за игру подборкой лучших моментов
Украина. Премьер лига
07 января 2025, 22:35 | Обновлено 07 января 2025, 22:42
413
0

ВИДЕО. Динамо поблагодарило Андриевского за игру подборкой лучших моментов

Хавбек покинул столичный клуб в статусе свободного агента

07 января 2025, 22:35 | Обновлено 07 января 2025, 22:42
413
0
ВИДЕО. Динамо поблагодарило Андриевского за игру подборкой лучших моментов
ФК Динамо. Александр Андриевский

Украинский хавбек Александр Андриевский покинул киевское «Динамо» на правах свободного агента.

30-летний игрок выступал в системе «Динамо» с 2015 года. В его активе участие в 123 матчах, в которых он забил 5 голов и сделал 11 голевых передач. В составе «Динамо» Александр выигрывал чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок Украины.

Клуб «Динамо» поблагодарил Александра Андриевского за выступления в команде, профессионализм и самоотдачу, а также пожелал игроку успехов и побед в дальнейшей карьере.

ВИДЕО. Динамо поблагодарило Андриевского за игру подборкой лучших моментов

По теме:
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Всех с Рождеством. С нормальным, а не это, б***ь, 24-го»
Вингер МЮ хочетв Барселону. Есть проблемы из-за финансового положения клуба
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу свободный агент Украинская Премьер-лига расторжение контракта Александр Андриевский трансферы УПЛ видео
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа
Бокс | 07 января 2025, 13:37 0
«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа
«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа

Сергей Богачук положительно относится к возможному возвращению легенды

Второй самый богатый человек мира хочет купить легендарный клуб АПЛ
Футбол | 07 января 2025, 16:40 15
Второй самый богатый человек мира хочет купить легендарный клуб АПЛ
Второй самый богатый человек мира хочет купить легендарный клуб АПЛ

Илон Маск может стать владельцем «Ливерпуля»

Есть покупатели. Барселона предложила 3 игрокам покинуть клуб
Футбол | 07.01.2025, 09:46
Есть покупатели. Барселона предложила 3 игрокам покинуть клуб
Есть покупатели. Барселона предложила 3 игрокам покинуть клуб
Трансфер Динамо. Известно, кем хочет усилиться Шовковский
Футбол | 07.01.2025, 09:57
Трансфер Динамо. Известно, кем хочет усилиться Шовковский
Трансфер Динамо. Известно, кем хочет усилиться Шовковский
Сменщик Родри? Ман Сити нашел нового опорника в Сериа А
Футбол | 07.01.2025, 21:50
Сменщик Родри? Ман Сити нашел нового опорника в Сериа А
Сменщик Родри? Ман Сити нашел нового опорника в Сериа А
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
07.01.2025, 08:19 4
Бокс
«Будут рады это сделать». Арсенал шокировал Зинченко своим решением
«Будут рады это сделать». Арсенал шокировал Зинченко своим решением
06.01.2025, 07:49 5
Футбол
«Рома бы не забила». Испанский журналист расхвалил Довбика за игру в дерби
«Рома бы не забила». Испанский журналист расхвалил Довбика за игру в дерби
05.01.2025, 22:51 1
Футбол
ВИДЕО. Усик стал миллиардером, а Джошуа назвал следующего соперника
ВИДЕО. Усик стал миллиардером, а Джошуа назвал следующего соперника
05.01.2025, 16:10
Бокс
«Не в здравом уме». Томпсон разнес известного боксера за слова об Усике
«Не в здравом уме». Томпсон разнес известного боксера за слова об Усике
06.01.2025, 08:34
Бокс
Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
06.01.2025, 22:58 12
Футбол
«Я на это даже не смотрел». Известный чемпион о реванше Усик – Фьюри
«Я на это даже не смотрел». Известный чемпион о реванше Усик – Фьюри
06.01.2025, 08:03 2
Бокс
«Мало стоит много». В Италии оценили игру Довбика в римском дерби
«Мало стоит много». В Италии оценили игру Довбика в римском дерби
06.01.2025, 10:01 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем