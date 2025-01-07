Украинский хавбек Александр Андриевский покинул киевское «Динамо» на правах свободного агента.

30-летний игрок выступал в системе «Динамо» с 2015 года. В его активе участие в 123 матчах, в которых он забил 5 голов и сделал 11 голевых передач. В составе «Динамо» Александр выигрывал чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок Украины.

Клуб «Динамо» поблагодарил Александра Андриевского за выступления в команде, профессионализм и самоотдачу, а также пожелал игроку успехов и побед в дальнейшей карьере.

ВИДЕО. Динамо поблагодарило Андриевского за игру подборкой лучших моментов