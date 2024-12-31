ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило полузащитника в свободное плавание

30-летний полузащитник киевского «Динамо» Александр Андриевский был отпущен клубом на правах свободного агента.

Как сообщает пресс-служба киевского клуба, с игроком было достигнуто соглашение о прекращении действия контракта.

Андриевский выступал в составе «Динамо» с 2015 года, за это время он провел 123 матча, забил 5 голов и сделал 11 голевых передач. В составе «Динамо» полузащитник получил титулы чемпиона Украины, обладателя Кубка и Суперкубка Украины.

ФК «Динамо» (Киев) выражает благодарность Александру Андриевскому за его вклад в развитие команды, профессионализм и самоотдачу.

