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Украина. Премьер лига
31 декабря 2024, 17:03 | Обновлено 31 декабря 2024, 17:20
3464
1

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило полузащитника в свободное плавание

Александр Андриевский больше не игрок столичного клуба

31 декабря 2024, 17:03 | Обновлено 31 декабря 2024, 17:20
3464
1
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило полузащитника в свободное плавание
ФК Динамо Киев. Александр Андриевский

30-летний полузащитник киевского «Динамо» Александр Андриевский был отпущен клубом на правах свободного агента.

Как сообщает пресс-служба киевского клуба, с игроком было достигнуто соглашение о прекращении действия контракта.

Андриевский выступал в составе «Динамо» с 2015 года, за это время он провел 123 матча, забил 5 голов и сделал 11 голевых передач. В составе «Динамо» полузащитник получил титулы чемпиона Украины, обладателя Кубка и Суперкубка Украины.

ФК «Динамо» (Киев) выражает благодарность Александру Андриевскому за его вклад в развитие команды, профессионализм и самоотдачу.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Андриевский свободный агент Динамо Киев расторжение контракта
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Будь який клуб УПЛ може підсилитись ним для ротації. Його амплуа - вихід на заміну в другому таймі. 
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