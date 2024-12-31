ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило полузащитника в свободное плавание
Александр Андриевский больше не игрок столичного клуба
30-летний полузащитник киевского «Динамо» Александр Андриевский был отпущен клубом на правах свободного агента.
Как сообщает пресс-служба киевского клуба, с игроком было достигнуто соглашение о прекращении действия контракта.
Андриевский выступал в составе «Динамо» с 2015 года, за это время он провел 123 матча, забил 5 голов и сделал 11 голевых передач. В составе «Динамо» полузащитник получил титулы чемпиона Украины, обладателя Кубка и Суперкубка Украины.
ФК «Динамо» (Киев) выражает благодарность Александру Андриевскому за его вклад в развитие команды, профессионализм и самоотдачу.
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