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08 января 2025, 02:34 | Обновлено 08 января 2025, 03:17
318
1

ФОТО. Младше на 17 лет. Вот с какой красавицей живет Кристиан Виери

Кажется, легендарный форвард нашел свою любовь

08 января 2025, 02:34 | Обновлено 08 января 2025, 03:17
318
1
ФОТО. Младше на 17 лет. Вот с какой красавицей живет Кристиан Виери
Instagram. Констанца Караччоло

Экс-нападающий «Интера» и сборной Италии Кристиан Виери женат на итальянской телеведущей Констанце Караччоло, которая младше 51-летней легенды футбола на 17 лет.

Пара считается одной из самых красивых в итальянском футболе.

До встречи с Констанцей Виери заработал славу бабника – пара вместе вот уже 8 лет, воспитывая двух дочерей: Стеллу и Изабель.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Свадьба состоялась в 2019 году, в Милане.

Избранница Виери построила успешную карьеру – она: и модель, и инфлюенсер (на её IG подписано 1,2 млн фолловеров), и актриса, и телеведущая.

Также Констанца была соведущей футбольного шоу «Тики Така – Футбол – наша игра».

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фото Кристиан Виери lifestyle Интер Милан сборная Италии по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Lulinnha
Что тут скажешь. Хороша пара для Виери. 
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