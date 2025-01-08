ФОТО. Младше на 17 лет. Вот с какой красавицей живет Кристиан Виери
Кажется, легендарный форвард нашел свою любовь
Экс-нападающий «Интера» и сборной Италии Кристиан Виери женат на итальянской телеведущей Констанце Караччоло, которая младше 51-летней легенды футбола на 17 лет.
Пара считается одной из самых красивых в итальянском футболе.
До встречи с Констанцей Виери заработал славу бабника – пара вместе вот уже 8 лет, воспитывая двух дочерей: Стеллу и Изабель.
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Свадьба состоялась в 2019 году, в Милане.
Избранница Виери построила успешную карьеру – она: и модель, и инфлюенсер (на её IG подписано 1,2 млн фолловеров), и актриса, и телеведущая.
Также Констанца была соведущей футбольного шоу «Тики Така – Футбол – наша игра».
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