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Украина. Премьер лига
06 января 2025, 19:10 | Обновлено 06 января 2025, 19:17
824
0

Не пригодился. Защитник клуба УПЛ покинул команду

Борис Лотоцкий покинул «Черноморец»

06 января 2025, 19:10 | Обновлено 06 января 2025, 19:17
824
0
Не пригодился. Защитник клуба УПЛ покинул команду
ФК Черноморец. Борис Лотоцкий

Украинский защитник одесского «Черноморца» Борис Лотоцкий расторг контракт с клубом, сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, 22-летний футболист, который перешел в одесский клуб из винницкой «Нивы» летом 2024 года, не пригодился тренеру Александру Бабичу. Коуч не рассчитывал на игрока. Во всех турнирах Борис Лотоцкий провел за «Черноморец »всего 3 матча. Контракт игрока действовал до лета 2025 года.

Transfermarkt оценивает украинца в 50 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что в тренерском штабе «Черноморца» ожидается изменение.

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Черноморец Одесса расторжение контракта Александр Бабич чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Данііл Киріяка Источник: Telegram
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