Не пригодился. Защитник клуба УПЛ покинул команду
Борис Лотоцкий покинул «Черноморец»
Украинский защитник одесского «Черноморца» Борис Лотоцкий расторг контракт с клубом, сообщает телеграм-канал «Inside UPL».
По информации источника, 22-летний футболист, который перешел в одесский клуб из винницкой «Нивы» летом 2024 года, не пригодился тренеру Александру Бабичу. Коуч не рассчитывал на игрока. Во всех турнирах Борис Лотоцкий провел за «Черноморец »всего 3 матча. Контракт игрока действовал до лета 2025 года.
Transfermarkt оценивает украинца в 50 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что в тренерском штабе «Черноморца» ожидается изменение.
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