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Украина. Премьер лига
02 января 2025, 20:47 | Обновлено 02 января 2025, 20:52
932
0

Источник: в тренерском штабе Черноморца ожидается кадровое изменение

Евгений Боровик заменит Андрея Глущенко в статусе тренера вратарей

02 января 2025, 20:47 | Обновлено 02 января 2025, 20:52
932
0
Источник: в тренерском штабе Черноморца ожидается кадровое изменение
ФК Черноморец

Ожидается кадровое изменение в тренерском штабе одесского Черноморца, который возглавляет Александр Бабич.

Покинул пост тренера по работе с голкиперами Андрей Глущенко и ушел работать в ЛНЗ вместе с Роман Григорчуком.

Ожидает повышения из команды U-19 Евгений Боровик, он станет тренером вратарей основной команды Черноморца, сообщает ТаТоТаке.

Одесская команда в полном составе собирается на клубной базе в Совиньоне 7 января. Предварительно достигнута договоренность о проведении собрания в отеле Tui Blue Side в турецком Сиде. Делегация одесситов должна вылететь из Кишинева 20 января, а вернуться – 14 февраля. В Турции запланировано проведение 10 спаррингов. Окончательные решения будут подтверждены на следующей неделе.

Среди кадровых вопросов – снятие трансферного бана, пересмотр легионеров на проблемных позициях и решение о трех игроках, чьи сроки аренды были рассчитаны только на первый круг сезона: Иван Петряк и Кирилл Сигеев из Шахтера, а также Владислав Калин из Динамо.

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Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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