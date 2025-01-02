Источник: в тренерском штабе Черноморца ожидается кадровое изменение

Ожидается кадровое изменение в тренерском штабе одесского Черноморца, который возглавляет Александр Бабич.

Покинул пост тренера по работе с голкиперами Андрей Глущенко и ушел работать в ЛНЗ вместе с Роман Григорчуком.

Ожидает повышения из команды U-19 Евгений Боровик, он станет тренером вратарей основной команды Черноморца, сообщает ТаТоТаке.

Одесская команда в полном составе собирается на клубной базе в Совиньоне 7 января. Предварительно достигнута договоренность о проведении собрания в отеле Tui Blue Side в турецком Сиде. Делегация одесситов должна вылететь из Кишинева 20 января, а вернуться – 14 февраля. В Турции запланировано проведение 10 спаррингов. Окончательные решения будут подтверждены на следующей неделе.

Среди кадровых вопросов – снятие трансферного бана, пересмотр легионеров на проблемных позициях и решение о трех игроках, чьи сроки аренды были рассчитаны только на первый круг сезона: Иван Петряк и Кирилл Сигеев из Шахтера, а также Владислав Калин из Динамо.