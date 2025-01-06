Руководство Вест Хэма контактировало с экс-тренером Челси
Грэм Поттер считается фаворитом на пост главного тренера
49-летний английский специалист Грэм Поттер, вероятно, заменит Хулена Лопетеги на посту главного тренера «Вест Хэма».
По информации издания TBRFootball, руководство лондонского клуба уже провело предварительные переговоры с бывшим наставником «Челси».
Отмечается, что Поттер заинтересован возглавить «молотобойцев» и готов начать свою работу сразу после увольнения Лопетеги.
Поттер начал свою тренерскую карьеру в шведском клубе «Эстерсунд». Затем тренировал английские «Суонси» и «Брайтон».
Последним местом работы Грэма Поттера был лондонский «Челси».
Ранее стало известно, что Хулен Лопетеги будет уволен с поста главного тренера «Вест Хэма» в ближайшее время.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Graham Potter is the favourite to replace Lopetegui as West Ham head coach.— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) January 6, 2025
🗞️ @TBRFootball https://t.co/CdHBYUKQGw pic.twitter.com/lmgnimANwM
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