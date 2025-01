Руководство Вест Хэма контактировало с экс-тренером Челси

49-летний английский специалист Грэм Поттер, вероятно, заменит Хулена Лопетеги на посту главного тренера «Вест Хэма».

По информации издания TBRFootball, руководство лондонского клуба уже провело предварительные переговоры с бывшим наставником «Челси».

Отмечается, что Поттер заинтересован возглавить «молотобойцев» и готов начать свою работу сразу после увольнения Лопетеги.

Поттер начал свою тренерскую карьеру в шведском клубе «Эстерсунд». Затем тренировал английские «Суонси» и «Брайтон».

Последним местом работы Грэма Поттера был лондонский «Челси».

Ранее стало известно, что Хулен Лопетеги будет уволен с поста главного тренера «Вест Хэма» в ближайшее время.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Graham Potter is the favourite to replace Lopetegui as West Ham head coach.



