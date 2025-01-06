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  4. Руководство Вест Хэма контактировало с экс-тренером Челси
Англия
06 января 2025, 19:40 |
137
0

Руководство Вест Хэма контактировало с экс-тренером Челси

Грэм Поттер считается фаворитом на пост главного тренера

06 января 2025, 19:40 |
137
0
Руководство Вест Хэма контактировало с экс-тренером Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

49-летний английский специалист Грэм Поттер, вероятно, заменит Хулена Лопетеги на посту главного тренера «Вест Хэма».

По информации издания TBRFootball, руководство лондонского клуба уже провело предварительные переговоры с бывшим наставником «Челси».

Отмечается, что Поттер заинтересован возглавить «молотобойцев» и готов начать свою работу сразу после увольнения Лопетеги.

Поттер начал свою тренерскую карьеру в шведском клубе «Эстерсунд». Затем тренировал английские «Суонси» и «Брайтон».

Последним местом работы Грэма Поттера был лондонский «Челси».

Ранее стало известно, что Хулен Лопетеги будет уволен с поста главного тренера «Вест Хэма» в ближайшее время.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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