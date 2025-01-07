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  4. Челси хочет подписать героя Евро-2024. Интерес вызван игрой Мудрика
Англия
07 января 2025, 22:14 | Обновлено 07 января 2025, 22:23
935
1

Челси хочет подписать героя Евро-2024. Интерес вызван игрой Мудрика

Нико Уильямсом также интересуется «Арсенал»

07 января 2025, 22:14 | Обновлено 07 января 2025, 22:23
935
1
Челси хочет подписать героя Евро-2024. Интерес вызван игрой Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Испанский вингер «Атлетика» и сборной Испании Нико Уильямс может перейти в «Челси», сообщает The Athletic.

По информации источника, «аристократы» хотят усилить атаку своей команды после неудачной игры и допинг-скандала Михаила Мудрика, Жоау Феликс, который тоже может сыграть на позиции левого вингера, также не вызывает доверия у руководства.

Вместе с «Челси» испанцем интересуется лондонский «Арсенал». Канониры готовы заплатить за вингера 60 миллионов евро.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 22-летнего Уильямса в 70 миллионов евро. Контракт игрока с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Уильямс провел за «Атлетик» во всех турнирах 24 матча, в которых забил 2 гола и отдал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что игрока хочет купить «ПСЖ».

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Іван Распутін Источник: The Athletic
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Anton Dlz
Вже підписав його в Фіфі 25)
Віддає гольові, як машина👍
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