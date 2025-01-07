Челси хочет подписать героя Евро-2024. Интерес вызван игрой Мудрика

Испанский вингер «Атлетика» и сборной Испании Нико Уильямс может перейти в «Челси», сообщает The Athletic.

По информации источника, «аристократы» хотят усилить атаку своей команды после неудачной игры и допинг-скандала Михаила Мудрика, Жоау Феликс, который тоже может сыграть на позиции левого вингера, также не вызывает доверия у руководства.

Вместе с «Челси» испанцем интересуется лондонский «Арсенал». Канониры готовы заплатить за вингера 60 миллионов евро.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 22-летнего Уильямса в 70 миллионов евро. Контракт игрока с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Уильямс провел за «Атлетик» во всех турнирах 24 матча, в которых забил 2 гола и отдал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что игрока хочет купить «ПСЖ».