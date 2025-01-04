ПСЖ готов заплатить крупную сумму за звездного вингера
Нико Уильямс принесет «Атлетику» 58 миллионов евро
Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется испанским вингером баскского «Атлетика» Нико Уильямсом, сообщает издание Transfer News Live со ссылкой на ElDesmarque.
По информации источника, парижане готовы выплатить сумму отступных, которая прописана в контракте 22-летнего футболиста - 58 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 23 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что Нико Уильямсом серьезно интересуется лондонский «Арсенал».
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