ПСЖ готов заплатить крупную сумму за звездного вингера

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется испанским вингером баскского «Атлетика» Нико Уильямсом, сообщает издание Transfer News Live со ссылкой на ElDesmarque.

По информации источника, парижане готовы выплатить сумму отступных, которая прописана в контракте 22-летнего футболиста - 58 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 23 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что Нико Уильямсом серьезно интересуется лондонский «Арсенал».