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Англия
06 января 2025, 00:16 | Обновлено 06 января 2025, 00:46
1256
1

«Будут рады это сделать». Арсенал шокировал Зинченко своим решением

Лондонцы продадут украинца уже в январе

06 января 2025, 00:16 | Обновлено 06 января 2025, 00:46
1256
1
«Будут рады это сделать». Арсенал шокировал Зинченко своим решением
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» принял важное решение относительно Александра Зинченко.

По информации Inside Sport, руководство «Арсенала» будет радо продать Александра в январе. После перехода из «Манчестер Сити» Зинченко был жизненно важным игроком для Микеля Артеты, но высокая конкуренция на его месте заставляет клуб рассматривать его уход. Трансферная стоимость Зинченко оценивается в 30 миллионов евро.

В этом сезоне Зинченко преследуют травмы. Он сыграл лишь в десяти матчах за «Арсенал». Ранее Зинченко в своей автобиографии высказался о языковом вопросе в Украине.

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трансферы Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко трансферы АПЛ
Дмитро Олійник Источник
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Oleksandr
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