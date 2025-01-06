«Будут рады это сделать». Арсенал шокировал Зинченко своим решением

Лондонский «Арсенал» принял важное решение относительно Александра Зинченко.

По информации Inside Sport, руководство «Арсенала» будет радо продать Александра в январе. После перехода из «Манчестер Сити» Зинченко был жизненно важным игроком для Микеля Артеты, но высокая конкуренция на его месте заставляет клуб рассматривать его уход. Трансферная стоимость Зинченко оценивается в 30 миллионов евро.

В этом сезоне Зинченко преследуют травмы. Он сыграл лишь в десяти матчах за «Арсенал». Ранее Зинченко в своей автобиографии высказался о языковом вопросе в Украине.